Стала известна судьба туриста из России, пропавшего в море на Пхукете

Тело туриста Дмитрия З., пропавшего во время купания в море 3 ноября, было найдено у берегов острова Пхукет. О судьбе россиянина стало известно порталу Phuket News.

© tourdom.ru

Напомним, 31-летний мужчина отдыхал в компании соотечественников на пляже Найтхон, который расположен на северо-западе острова. Как предположили друзья, Дмитрия З. захлестнула волна отбойного течения. Его товарищи обратились к спасателям, те развернули поисковую операцию.

Российского туриста более суток искали полицейские и добровольцы из ближайшей к пляжу деревни. Они прочесывали местность на гидроциклах, пока не заметили у берегов труп мужчины. Генконсульство России в Пхукете подтвердило гибель пропавшего соотечественника. В консульском учреждении пообещали оказать помощь с репатриацией тела на родину.

В последние несколько дней на пляже Найтхон были вывешены красные флаги, которые предупреждают об опасности купания в море. На них реагировали далеко не все – вчера на том же пляже в Таиланде произошел еще один трагический случай: утонул гражданин Мьянмы. Его успели вытащить из воды, однако попытки его реанимировать не увенчались успехом, смерть в больнице констатировали медики.

На трагедию с россиянином отреагировали отдыхающие соотечественники. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», которые отдыхают на острове, подтверждают: обстановка на море была неспокойной:

«Сегодня ппц штормило море, но смельчаков много было».

В подтверждение своих слов путешественник прикрепил видеоролик, на котором запечатлены сильные волны. Одни комментаторы предположили, что мужчина мог запаниковать, заплыв далеко, и задохнуться. Другие советуют не игнорировать предупреждения об опасности в море:

«Флаги находятся на пляже неспроста. Ими не следует пренебрегать».

Ранее TourDom.ru писал, что летом на пляжах в Таиланде не хватает спасательных бригад, несмотря на опасность отбойных течений. К примеру, на самых многолюдных частях побережья – Патонг Бич и Карон, протяженность которых несколько километров, – за купальщиками следят всего по четыре десятка человек.

Выбраться из отбойного течения можно, действуя определенным правилам. Так, нужно плыть перпендикулярно потоку, пока он не начнет ослабевать. Только выполнив все это, купальщикам необходимо поворачивать. Как показывает неутешительная статистика, большинство туристов плывут в обратном направлений. В результате многие выбиваются из сил и захлебываются.