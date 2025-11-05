Турпоток между Россией и Китаем: новые горизонты безвиза

Минэкономразвития России прогнозирует, что взаимный турпоток с Китаем в 2025 году достигнет 3,5 миллиона поездок. Это на 30% выше показателей 2024 года.

В 2025 году взаимный турпоток между Россией и Китаем, по прогнозам Минэкономразвития, достигнет рекордных 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года. Такой рост стал возможен благодаря введению безвизового режима, активному развитию авиасообщения и инфраструктуры. Ожидается, что к 2030 году турпоток удвоится по сравнению с доковидным 2019 годом, открывая новые возможности для путешественников обеих стран.

