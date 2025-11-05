Россиянам предложили направление для уединенного зимнего отдыха

Пока это направление не так популярно среди наших соотечественников. В Ассоциации туроператоров России назвали альтернативу Таиланду для зимнего отдыха.

Путешественникам посоветовали обратить внимание на Филиппины. По мнению экспертов, это направление может конкурировать даже с Мальдивами. Стоимость туров туда варьируется в пределах от 300 до 485 тыс. рублей на двоих за 12 ночей.

Пока все эти острова не являются массовыми направлениями в России, можно успеть порадоваться там относительно уединённому отдыху. Спрос на Филиппины у россиян активно набирает обороты, — сказали в АТОР.

