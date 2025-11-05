Эксперт: россияне смогут отдохнуть за границей на 30% дешевле

В конце 2025-го и в следующем году стоимость отдыха за границей для россиян может снизиться на 30%. Об этом заявил основатель агентства путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

По его словам, туристический рынок всё еще восстанавливается после пандемии коронавируса и некоторые страны так и не смогли вернуться к прежнему режиму после закрытия границ.

"Поэтому мы увидели сильное перераспределение турпотока, например в Таиланд. Туда в последние годы ездят туристы, которые раньше предпочитали отдыхать во Вьетнаме, Турции, Египте. Снижение предложения ранее вызывало рост цен на открытых курортах и дефицит доступных билетов", – рассказал эксперт "Газете.ru".

В 2024–2025 годах начала расширяться программа полетов во Вьетнам, а Китай открыл границы и отменил визы для россиян.

Кроме того, Турция открыла раннее бронирование туров: теперь забронировать отдых на весну и лето можно с октября. Это позволяет купить поездку в страну примерно в 1,5 раза дешевле, чем ближе к дате вылета.

Перепелкин отметил, что в Турции отели "подорожали до уровня мальдивских" из-за увеличения там ключевой ставки. Поэтому отдых в этой стране стал менее доступен для большей части россиян.

По его словам, страны начали конкурировать за отдыхающих, что является позитивным общемировым трендом.

"Благодаря конкуренции за туристов между странами уже можно говорить о том, что стоимость отдыха на любимых курортах россиян может оказаться выгоднее в среднем на 30%, чем в первые годы после 2022-го", – подытожил эксперт.

