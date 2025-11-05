«Это позор». Тревел-блогерша побывала в Белизе и описала местный супермаркет

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в супермаркете Белиза и удивилась пустующим полкам. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в торговых точках этой страны на побережье Карибского моря «унылый» ассортимент.

«Если вы думаете, что видели бедные магазины, вы просто не были в белизском. Это не магазин — это позор», — такими словами описала свои впечатления россиянка.

Путешественница подчеркнула, что своей продукции в латиноамериканском государстве практически нет, все товары импортные — из США или Мексики. При этом цены на них «за гранью добра и зла». Особенно девушку расстроило местное молоко.

«Оно живет дольше, чем наш кот после кастрации, и не портится даже под местным солнцем. Это не молоко — это какой-то кошмар», — раскритиковала продукт туристка.

Ранее россиянка рассказала о впечатлениях на границе Белиза. Ершова сообщила, что пограничники с опаской отнеслись к путешественникам из России.