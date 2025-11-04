Туристам на Филиппинах дали рекомендации по поводу тайфуна

Российским туристам на Филиппинах не угрожает опасность из-за тайфуна «Калмаэги», если не выходить в море и «не делать глупостей». Туристические фирмы корректируют мероприятия в связи ударом стихии, отменяя морские прогулки. Об этом «Звезде» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

© Freepik

Из-за тайфуна сильно затопило провинция Себу. Люди не могут выехать с популярного у туристов острова Боракай - из-за закрытого моря не ходит паром. При этом в РСТ отметили, что туристы продолжают прибывать на острова и могут улететь международным рейсом.

«Сегодня будет трансфер в 10 часов туристов из отеля в Себу. Мы проверили, на данный момент нет никаких изменений, что из Себу не будет вылетать международный рейс. Все в силе», — отметили в РСТ.

Ранее стало известно, что тайфун «Калмаэги» унес жизни 26 человек на Филиппинах.