«Вывернуло наизнанку». Что творится на Филиппинах во время бедствия

Туристы, отдыхающие на Филиппинах, делятся впечатлениями о тайфуне «Калмаэги», бушующем на островах. Как сообщили в Филиппинской администрации геофизических услуг, тайфун уже сделал три «выхода на сушу», один из них на острове Себу. Скорость ветра достигала 150 км/ч с порывами до 205 км/ч.

© tourdom.ru

В соцсетях выкладывают видео: в некоторых районах Себу вода затопила первые этажи в домах местных жителей, машины смывает потоками. На острове идет эвакуация, в отдельных местах нет электричества. Однако в туристических районах, судя по отзывам в соцсетях, обстановка относительно спокойная, по крайней мере о наводнении туристы не упоминают.

На остров Себу ураганный ветер налетел ранним утром, когда многие спали. «Нас тайфун “задел” в 5 утра: деревья попадали, крыши снесло». «Ночью спал и ничего не заметил, а утром в отеле ворота лежали на земле». «Мы рядом с Моалбоал (на юго-западном побережье Себу. – Ред.), немного ветрено и слегка дождит. У нас ничего не было».

В других локациях ветрено и дожди, но туристы продолжают отдыхать. «На Боракае ветерок, небольшие волны и дождь, но мы даже из моря не вылезали». «Корон – пока все спокойно, и солнышко иногда пробивается, но абсолютно все рейсы отсюда отменены». В самой Маниле тоже спокойно.

«Сегодня ветерок знатный подул после обеда, полно отвалившихся веток у пальм. Зонт у меня вывернуло наизнанку. Но волны были небольшие, люди даже купались, никто их не выгонял».

У туристов возникают сложности с логистикой. Авиакомпании Philippine Airlines и Cebu Pacific сняли более 160 внутренних рейсов. Пассажирам перебронируют билеты на другие даты или возвращают деньги.

В результате некоторые россияне не могут добраться до аэропорта Манилы, чтобы вылететь домой в Москву, обратные билеты сгорают.

«У нас отменили рейс из Катиклана в Манилу, перенесли на завтра. А у нас вылет сегодня в Москву, – написал один из туристов. – Придется менять билеты».

Отменяются и некоторые экскурсии, срываются планы. «Мы собирались на острова на лодке, ответили, что все туры отменены». «Сегодня должны были лететь с Боракая на Эль-Нидо, но рейс перенесли на 8 ноября».

По прогнозам, «Калмаэги» покинет Филиппины к вечеру среды или рано утром четверга.

Ранее «ТурДом» писал, что из-за тайфуна «Кадзики» на острове Хайнань (Китай) застряли около 600 российских туристов.