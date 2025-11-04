Куда и за сколько поедут отдыхать россияне на Новый год

Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН сообщил, что дешевле всего из ТОП направлений на Новый год россиянам будет слетать в Египет.

© РИА Новости

Россияне на предстоящие новогодние праздники поедут в ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай, а в РФ — в Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Казань, при этом туры на сам Новый год обойдутся в два раза дороже, поэтому их стоит бронировать «по-умному». Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее «Известия» сообщили, что Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург вошли в ТОП направлений на ноябрьские праздники. При этом среди зарубежных направлений аналитики в качестве лидеров выделяют Египет, ОАЭ и Таиланд. Кроме того, уточняется, что россияне уже активно бронируют путешествия и на новогодние праздники. В связи с этим Арутюнов рассказал, куда собираются россияне на Новый год.

«На новогодние праздники россияне активнее всего бронируют туры на Ближний Восток: ОАЭ — во главе угла. Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай. Для жителей Дальнего Востока — больше Вьетнам и Китай, чем Египет. Что касается путешествий по России, то на Новый год, конечно, едут в Краснодарский край: Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор. Вообще все немногочисленные горнолыжные курорты, которые у нас есть, уже практически полные. Также Москва, Санкт-Петербург, Казань пользуются спросом», — поделился он.

При этом, по словам представителя туриндустрии, одним из самых недорогих для россиян направлений из приоритетных на Новый год будет Египет.

«Если вы едете на сам Новый год, то ценник умножается в два-три раза. Тогда только авиабилеты туда-обратно стоят минимум 100 тысяч рублей на человека. Это именно в "шоколадные даты" — с вылетом 30 или 31 декабря, 2 января и с возвращением 12 января. На сам Новый год из ТОП направлений россиян один из относительно недорогих вариантов — это Египет. Потому что там наземное обслуживание не сильно дорогое, если сэкономить и жить не в роскошных пятизвездочных отелях. Потом — Таиланд и ОАЭ. Стоимость туров в Египет на двоих на неделю начинается от 300-350 тысяч рублей. В Таиланд — 350-500 тысяч рублей. ОАЭ на двоих — не меньше 400-450 тысяч рублей. Если ехать просто в январе, то эту сумму можно точно разделить на два», — объяснил он.

Также Арутюнов посоветовал россиянам бронировать туры «по-умному».

«Особенно рекомендую всем "смарт кастомер" (в переводе с английского означает "умный покупатель" - прим. НСН). Эта система практикуется на Западе. Это люди, которые не слишком привязаны к датам отпусков, но выгадывают… Например, высокий сезон под Новый год начинается под 23-24 декабря. Поэтому если приехать в середине декабря, а уехать 22-го, то в этот момент низкий сезон, и будут выгодные предложения и специальные скидки. Также если ехать после 15 января, то ценник тоже падает. Сейчас во многих отелях и у многих авиакомпаний динамическое ценообразование. То есть когда номеров или билетов становится много — не в трафик, появляются выгодные предложения», — заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель PR-отдела туроператора «ITM group» Андрей Подколзин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что россияне все чаще выбирают Вьетнам из-за низких цен, прямых рейсов, отсутствия виз и наличия разнообразного отдыха, так как там можно не просто отдыхать на пляже, но и посещать исторические места.