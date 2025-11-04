Туристы в Танзании столкнулись с проблемами из-за протестов

Российские туристы столкнулись с определенными неудобствами из-за протестов в Танзании. Об этом сообщила в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Танзании Варвара Дронова.

© Freepik

По ее словам, диппредставительство не располагает информацией о том, что кто-то из российских граждан пострадал во время протестов, за помощью соотечественники не обращались. Вместе с тем дипломат отметила, что у некоторых туристов возникли небольшие проблемы из-за задержек или отмены рейсов.

«Как вы знаете, те же "Турецкие авиалинии" полностью отменили рейсы, — сказала Дронова. — И те, кто зависел от тех рейсов, оказались вынуждены решать эти вопросы. Помощи от нас никто не потребовал, все вопросы решались оперативно».

Дронова заметила, что ситуация в стране нормализуется, вновь начали работать мобильная связь и подключение к интернету.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной жизни», — добавила она.

Всеобщие выборы прошли в Танзании 29 октября. В тот же день по всей стране начались демонстрации, которые не прекращались несколько дней. Протестующие вступали в стычки с полицией, разжигали костры, поджигали автомобили, заправки и полицейские участки. Для разгона демонстрантов правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и боевые патроны. Недовольство общественности было вызвано давлением на оппозицию и отсутствием альтернативы после того, как два главных соперника действующего президента были исключены из президентской гонки. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что во время протестов в Танзании были убиты не менее 10 человек. Правительство официальных цифр пока не публиковало.

1 ноября Независимая национальная избирательная комиссия Танзании объявила, что действующая президент Самия Сулуху Хасан, пришедшая к власти в соответствии с конституцией в 2021 году после смерти своего предшественника, одержала победу на выборах, набрав 97,66% голосов избирателей. 3 ноября она приняла присягу.