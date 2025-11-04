Десять стран, где есть пляжи и практически нет туристов

Самыми непопулярными среди путешественников странами с пляжами по итогам 2024 года стали Тувалу, Маршалловы острова, Ниуэ, Кирибати, Микронезия, Монтсеррат, Соломоновы острова, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова и Гвинея-Бисау. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.

По данным экспертов, Тувалу признана наименее туристической страной — за год туда приехали всего 4300 человек. Это крошечное островное государство в Тихом океане, где проживает около 12 тысяч жителей, то есть всего в три раза больше, чем число туристов.

Столица Тувалу — город Фунафути — расположена на атолле. Там находятся международный аэропорт, правительственные учреждения и несколько гостиниц, однако большинство пляжей остаются дикими и малолюдными.

Второе место среди наименее посещаемых направлений заняли Маршалловы острова. В 2024 году их посетили около шести тысяч человек, хотя архипелаг известен великолепными условиями для подводного погружения и богатым морским миром, передает сайт АТОР.

Ранее соглашение об отмене виз между Россией и Иорданией вступит в силу 13 декабря. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, стоит ли россиянам планировать отдых в Иордании и сколько стоит путешествие в эту страну. Как рассказал эксперт, единственное направление, которое пользуется популярностью у наших туристов в Иордании, — это курортная зона Акаба на берегу Красного моря. Остальная туристическая зона страны не востребована для отдыха у наших граждан.