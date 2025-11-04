Почему нельзя доверять чужим сейфам на примере кражи в Адлере

До 6 лет лишения свободы светит сотруднице отеля в Адлере, которую уличили в краже 5 тыс. руб. у гостьи. В Уголовном кодексе такое правонарушение соответствует ч. 3 ст. 158 «Кража» – сообщили в официальном канале УВД по городу Сочи.

Приехавшая на отдых в город-курорт туристка недосчиталась денег при проверке мини-сейфа, находящегося в ее номере. Уверенная в том, что не ошиблась, а наличные действительно исчезли, гостья обратилась с жалобой о пропаже. Приехавшие на вызов сотрудники уголовного розыска раскрыли обстоятельства кражи по горячим следам.

Прежде всего правоохранители проверили камеры видеонаблюдения. На записях было видно, что в комнату никто из посторонних не заходил, зато там побывала горничная, которая в тот день убирала номера на этаже. Под неопровержимыми уликами 34-летняя женщина призналась в воровстве.

Выяснилось, что неизбалованная чаевыми хаускипер решила исправить незаслуженную, по ее мнению, неблагодарность самостоятельно. Ей удалось заполучить мастер-ключ, подходящий к ряду сейфов, который хранился у администратора. Из наличности она взяла небольшую сумму, надеясь, что туристка ничего не заметит. Вполне возможно, что произошедшее – не единственный эпизод, даже если до последнего времени никто не пожаловался.

