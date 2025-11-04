Старше Рима и дружелюбнее мегаполисов: чем привлекает туристов Ереван

Оказавшись в Армении, большинство туристов по привычке начинают путешествие с проверенных мест — «Каскада», храма Гарни, Симфонии камней и озера Севан. Но за настоящим армянским колоритом можно охотиться и за пределами популярных достопримечательностей. Армения — это родина сильных женщин, бросивших вызов советскому патриархату, гидов, которые здороваются с каждым встречным во время экскурсии, и городов, построенных из розового туфа. Здесь за один день можно успеть подняться к горным храмам, заглянуть на винный фестиваль и обсудить жизнь за чашкой кофе с доброжелательным прохожим. Чем сегодня может удивить одна из древнейших стран мира — в материале «Ленты.ру».

© Freepik

Прилетели в Звартноц — что дальше?

В Ереване один международный аэропорт — Звартноц, главная авиагавань Армении. Там сразу чувствуется несуетливая атмосфера южной страны. Однако багаж выдают вовремя, задержки случаются редко, а сотрудники довольно дружелюбные. На паспортном контроле вопросы к россиянам возникают нечасто, но иногда кого-то из пассажиров могут пригласить на дополнительную проверку — обычная бюрократическая формальность.

После прохождения контроля остается решить, как доехать до центра. Терминалы аэропорта находятся в 12 километрах от города. Добраться до Еревана оттуда проще всего на такси, но при условии, что есть наличные или карта любого иностранного банка. При желании можно попросить кого-то из местных, кто встречает родственников, довезти до места, ведь к гостям в Армении относятся как к божьим посланникам. Но этот вариант для тех, кто хочет глубже погрузиться в армянскую культуру без компромиссов. Для остальных подойдет и общественный транспорт.

Что касается наличных — в аэропорту деньги лучше не менять, курс не самый выгодный. Но можно пожертвовать небольшой суммой, чтобы хватило на дорогу до города.

Если зарубежная карта имеется, задача решается проще: такси обойдется в 2-2,5 тысячи драм (400-500 рублей) — и это комфорт. Можно поехать и с местными бомбилами, но тут уже ценник зависит от таланта туриста к торгу. Если напомнить водителю, что гость — божий посланник, стоимость может стать более приятной.

Армяне очень дружелюбны к туристам, особенно к россиянам. Однако выучить пару фраз на армянском все же не помешает, чтобы проявить вежливость. Даже простое приветствие («Барев дзез» — «Здравствуйте») сразу расположит таксиста или официанта в кафе.

Добраться до центра Еревана можно и общественным транспортом. Между аэропортом Звартноц и площадью Свободы курсирует автобус Airport Express № 201. Он ходит ежедневно с 7:30 до 22:00, но не круглосуточно. Формально ночные рейсы тоже заявлены, однако ждать их можно долго: по отзывам, интервал настолько большой, что проще взять такси. Билет на автобус стоит около 300 драм (примерно 60 рублей), оплачивается наличными водителю. Остановка — прямо у выхода из терминала, внутри здания висят указатели с номером маршрута. Время в пути составит около 40 минут.

Отель или апартаменты в Ереване лучше забронировать заранее на российских сервисах и оплатить в рублях, а на месте первым делом найти обменный пункт с адекватным курсом. В городе курс заметно лучше, чем в аэропорту.

Снять деньги с карты «Мир» в армянских банкоматах теоретически можно, например, в сети ВТБ, но практика показывает: это не всегда работает. Терминалы могут отказывать в обслуживании или списывать комиссию выше заявленной. Так что старые добрые наличные надежнее.

Оплатить заранее лучше и eSIM, чтобы по прилете сразу быть на связи. Сделать это можно и российской картой — например, через сервис Unisim или его аналоги. Стоимость зависит от объема трафика и срока действия пакета: от 500 до 3,5 тысячи рублей. Такой вариант избавит от необходимости искать местного оператора и разбираться с настройками в аэропорту.

Армянские клише, которые все же стоит увидеть

Армения переживает настоящий туристический взлет. Только за сентябрь страну посетили 229 тысяч человек, сообщают в Комитете по туризму. С января по сентябрь почти половину путешественников — 41 процент — составили россияне. На улицах Еревана все чаще слышна и иностранная речь: англичане, итальянцы, китайцы, — город давно стал интересен гостям из-за рубежа.

Начать знакомство с Ереваном логичнее всего с гидом. Опытный проводник знает, где готовят лучший хапама (сладкий плов из риса), где продавцы не завышают цену на сувениры и откуда на закате открывается самый красивый вид на Арарат (с «Каскада»). Да и красота ереванской архитектуры воспринимается глубже, если знающий человек рассказывает историю зданий.

Но не все любят сопровождение — некоторым туристам привычнее блуждать по городу вслепую, открывая для себя новые дворы и секретные закоулки. Для таких путешественников Ереван станет идеальной локацией за счет уровня безопасности — 15-е место в рейтинге самых безопасных городов мира. Главное — заранее продумать маршрут: здесь слишком легко пропустить что-то важное, если идти без цели.

Если это первая поездка в Армению, от туристической классики лучше не отказываться. Начать стоит с привычных точек: Голубая мечеть с персидскими изразцами, проспект Маштоца, площадь Республики — сердце города с поющими фонтанами и старинная улица Абовяна, где сохранились дома дореволюционной эпохи. Там же — ресторан Dalan с внутренним двориком и выставкой картин, белым вином Koor и лавкой с антикварными безделушками.

Такси в Ереване доступное — поездка по центру обычно стоит 1,5–2 тысячи драм (около 300–400 рублей). В городе работает метро: одна линия, десять станций, чуть больше двенадцати километров. Если рядом с нужным местом есть станция, удобнее спуститься под землю — в часы пик дороги заметно загружены, и поездка на такси может занять больше времени, чем даже прогулка пешком.

Дальше путь ведет через Северный проспект — широкую улицу, соединяющую площади Республики и Свободы. Оттуда легко дойти до Оперного театра и Лебединого озера, заглянуть на Туманяна — улицу уютных кафе. А потом свернуть на Сарьяна, любимую туристами «винную» улицу, утопающую в зелени. Через несколько кварталов туристов встретит скульптура, изображающая архитектора Александра Таманяна, за которой открывается вид на архитектурный комплекс Каскад.

Подняться на верхушку этой многоступенчатой монументальной лестницы можно пешком или на эскалаторе, но местные шутят: воспользовался эскалатором — считай, не был на Каскаде. Лестница выводит на площадку, откуда открывается вид на панораму города и на Арарат, лучше всего это место раскрывается во время заката и в ясную погоду. С этой высоты видно, что Ереван — город не розовый, как его часто называют из-за специфики туфа, из которого построены здания, а скорее янтарный, особенно на солнце.

Туф — это вулканический камень из пепла и легких обломков после извержения. Множество зданий в Армении, особенно в Ереване, построены именно из него. Поэтому город часто называют розовым — из-за доминирующего розово-лилового оттенка туфа. Однако он бывает еще и пурпурный, красный, оранжевый, черный, коричневый и даже фиолетовый — в зависимости от солнечного света.

Не стоит забывать и про шопинг. Из России многие бренды ушли, но в Ереване какие-то из них можно найти. Самые популярные торговые центры города — Dalma Garden Mall и Yerevan Mall: здесь сосредоточены магазины европейских марок, от массмаркета до премиума. Цены чуть выше, чем в соседнем Тбилиси, но и ассортимент широкий.

Тем, кто не гонится за привычными брендами и предпочитает искать вещи со смыслом, стоит обратить внимание на местные локальные марки. В магазине Ardean продаются платки и аксессуары с армянскими орнаментами и цитатами из древних рукописей — сувенир, который легко спутать с произведением искусства. Бренд T-shirts and Hoodies — For Courageous делает толстовки и футболки с фразами на армянском — от стихов Арно Бабаджаняна до цитат из современных поэтов. А в Berq Studios под одной крышей соседствуют магазин уличной одежды и фотомастерская, где можно проявить пленку и забрать напечатанные кадры в тот же день (на картах Google его не найти, а вот в российских сервисах или в соцсетях — легко).

Для любителей винтажных находок есть рынок Вернисаж. Это не просто туристическая ярмарка у площади, а настоящий музей культурного кода Армении под открытым небом. Здесь можно найти украшения, виниловые пластинки, резную посуду, ковры и сувениры ручной работы. Цены выше, чем на блошином рынке в Тбилиси (5 тысяч рублей за подвеску или 10 тысяч рублей за не самую свежую зажигалку Zippo), но если поторговаться и поговорить с продавцом — можно увезти домой вещь с историей.

За пределами столицы туристические клише тоже неизбежны, но от них не устаешь:

Севан — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа, всего полтора часа пути от столицы;

Эчмиадзинский монастырь — древнейший христианский храм Армении, вход бесплатный;

Хор Вирап у подножия горы Арарат — место, где был заключен святой Григорий Просветитель;

Храм Гарни, единственный сохранившийся языческий храм региона, стоит прямо среди гор (вход около 1500 драм — 300 рублей);

Симфония камней в каньоне Гарни — базальтовые колонны, похожие на застывшие органные трубы.

«Лучше посадить желудок, чем сердце»

После прогулки по центру Еревана самое время остановиться — не только перевести дух и поймать ритм жизни местных, но и поужинать. Этот город создан для еды не меньше, чем для архитектуры: аромат лаваша тянется из пекарен до самого «Каскада». «Лучше посадить желудок, чем сердце», — сказал перед ужином гид Арек. Фраза, которая в Армении звучит не как шутка, а как правило.

Что еще интересного есть в Ереване?

Есть еще одно место в столице Армении, которое обязательно к посещению, — оно находится в самом конце проспекта Маштоца. О Матенадаране редко вспоминают в туристических брошюрах, и зря. Это одно из самых впечатляющих хранилищ древних рукописей в мире — в его коллекции больше 20 тысяч манускриптов на армянском, греческом, арабском, латинском и персидском языках.

Большинство путешественников осматривают лишь выставочные залы, но если приехать через турагентство или заранее договориться, можно попасть в святая святых — реставрационную мастерскую. Там старинные книги разбирают буквально по листу, очищают, укрепляют, переплетают заново. «Рукописи нам как дети», — говорят сотрудники реставрационного отдела. Над одной книгой они могут трудиться несколько лет — сроки зависят от степени повреждения. Именно здесь многовековая история Армении ощущается наиболее реально.

Блюда армяно-средиземноморской кухни стоит попробовать в Mayrig, если бюджет выше среднего: ужин обойдется в 12-25 тысяч драм за человека (2,5-5 тысяч рублей), включая закуску, горячее и бокал вина.

Домашнюю еду под виноградной лозой подают в Norqi Keghar (Норк) — уютном ресторане вдали от центра. Средний чек там 8-15 тысяч драм (1,7-3,1 тысячи рублей).

В Sirelis к авторской подаче национальных блюд добавляют живую музыку — армянские инструменты звучат вместе с современными ритмами. Ужин — 8-14 тысяч драм (1,7-2,9 тысячи рублей).

Тем, кто ищет вариант попроще, подойдут Tavern Yerevan (1,2-2,5 тысячи рублей) и Tun Lahmajo (450-1,2 тысячи рублей). Последний известен своим «секретным» двориком, пройти в который можно только через кухню, где кипит жизнь. Там подают один из вкуснейших армянских десертов — гату.

Но дело не только в еде. В Армении ужин легко превращается в вечер откровений: официанты с детским азартом поздравляют незнакомую туристку с днем рождения, гиды рассказывают, где выращивают виноград для местного вина, а хозяин ресторана может принести комплимент от заведения просто потому, что посетитель улыбнулся.

«В Армении люди не спешат. Потому что давно поняли жизнь», — таксист из Еревана.

Черный город в стиле армянского Тима Бертона

Готичный Гюмри раньше назывался Ленинакан, а до этого — Александрополь. Это город в двух часах езды от Еревана. Местные тут не слишком привыкли к вниманию туристов, но радушие у них природное. Атмосфера здесь еще более размеренная, чем в столице, будто даже воздух вдыхается медленнее. Люди здороваются со знакомыми на каждом шагу, спорят с гидами о датах и событиях, как будто сами стояли у истоков основания Гюмри.

Его часто называют Черным городом — из-за оттенка туфа, из которого построены почти все здания. Многоэтажки тут не встретишь, отчего Гюмри кажется более камерным и уютным. А черный туф придает улицам особую глубину: днем дома кажутся строгими и сдержанными, а в сумерках Гюмри действительно напоминает декорации к фильму Тима Бертона, только вместо мрачных героев здесь старики, играющие в нарды, и дети, гоняющие мяч возле черных фасадов.

Одно из самых атмосферных мест в Гюмри — дом-музей сестер Асламазян. Мариам и Ерануи стали первыми женщинами-художницами в Советской Армении, сумевшими заявить о себе на мировом уровне. Они разрушили привычные представления о том, какой должна быть «женская» живопись, и сломали стереотипы в мире советского визуального искусства, в котором доминировали мужчины. Например, Мариам часто рисовала женщин, в том числе обнаженными частично или полностью, хотя это и не вписывалось в правила приличия того времени.

После музея лучше никуда не спешить. Прогуляться по узким улицам и заглянуть в старую цирюльню на улице Гая. Там работают мастера советской эпохи: кто-то точит опасную бритву, кто-то мирно спит у окна.

На окраине Гюмри стоит одно из самых необычных сооружений советского модернизма — огромный заброшенный фонтан, который местные называют «фонтаном НЛО». Его железные лепестки будто парят над землей, а куполообразная чаша напоминает летающую тарелку. Сейчас он не работает, но даже без воды производит сильное впечатление.

В Гюмри стоит посетить и мастерскую хачкаров у Нарине Поладян — девушки из Ливана, которая, однажды побывав в Армении, не смогла больше жить в другом месте и стала мастером резьбы по туфу. Хачкары — каменные плиты с крестами и орнаментом, которые веками служили памятниками, оберегами и молитвами, высеченными в камне. Нарине приглашает гостей на урок: выдает зубило и молоток, помогает наметить узор и показывает, как слушать туф.

Сначала от боязни что-то испортить руки дрожат, но постепенно камень становится более податливым. Получившийся фрагмент можно забрать с собой как сувенир — хозяйка мастерской заботливо приклеит к нему магниты, чтобы новый мини-хачкар занял почетное место на домашнем холодильнике.

На знакомство с Гюмри обычно хватает одного дня. Добраться сюда можно автобусом из Еревана — билет стоит около 2,5 тысячи драм (около 500 рублей), в пути чуть больше двух часов. Такси обойдется дороже, но по дороге можно сделать остановку у смотровых площадок, откуда открывается вид на купола и крыши.

«Не пил вино в Армении — не был в Армении»

История армянского виноделия насчитывает не одно тысячелетие. Археологи нашли на Араратской равнине виноградные косточки возрастом около шести тысяч лет — одно из древнейших свидетельств производства вина в мире. Здесь вино — не просто напиток, а часть культуры, которая передается из поколения в поколение.

Армяне говорят, что в каждом бокале — история тысячелетий. Чтобы понять страну, достаточно однажды побывать на винном фестивале. Например, на Yerevan Wine Days или Areni Wine Festival — там дегустация вина выглядит как народное искусство. Yerevan Wine Days проходит в первые выходные июня. Улицы Еревана — Саряна, Туманяна и Московяна — заполняются ароматом винограда и музыкой.

В эти дни столица живет по законам гастрономического праздника. Вход на фестиваль бесплатный, но для дегустаций покупают специальные наборы с бокалом и картой виноделен. В 2025 году такой набор стоил около 12 тысяч драм (примерно 2,5 тысячи рублей). В прошлом году в фестивале участвовали примерно 80 виноделен, представивших больше тысячи сортов вина.

Здесь не просто пробуют напиток, а спорят о терруаре, обсуждают купажи, ищут то самое вино, которое полюбится навсегда. Кто-то играет джаз, а сомелье объясняют, почему гранат лучше сочетается с сухим вином, а не со сладким. Город превращается в огромный уличный дегустационный зал — шумный, доброжелательный, немного пьяный.

Осенью праздник перемещается ближе к истокам. В первую субботу октября в селе Арени, на родине армянского виноделия, проходит Areni Wine Festival — событие, ради которого в долину Вайоцдзора приезжают и туристы, и виноделы. Вход свободный, но дегустационные бокалы продаются прямо на месте — около 3,5 тысячи драм (примерно 730 рублей). Вместе с бокалом выдают сумку для него, ее можно повесить на шею, чтобы руки оставались свободными.

Неподалеку от села Арени раскинулся один из самых впечатляющих уголков Армении — каньон Нораванк (или Гнишикское ущелье). Его скалы из оранжево-красного туфа напоминают миниатюрную версию американского Большого Каньона. В самом сердце скал расположен монастырский комплекс Нораванк. Оказавшись в Арени, не заглянуть в Нораванк — значит, пропустить один из самых ярких моментов поездки.

На улицах — домашние вина и настойки, сыр, лаваш, сладости. Звучат народные песни, а на площади давят виноград босыми ногами. После фестиваля кто-то уходит гулять вдоль виноградников, кто-то остается ночевать в гостевых домах. Атмосфера Арени — камерная и по-домашнему теплая. Здесь нет суеты, но много разговоров о вине и земле. Виноделы рассказывают о старых сортах лозы, о выдержке в глиняных карасах, о годах, когда урожай спасало одно лишь солнце.

Чем заняться в Армении зимой?

Раз уж близится зимний сезон, стоит напомнить и о горнолыжных развлечениях в Армении. В Цахкадзоре и MyLer Mountain Resort зимой кипит жизнь — от катания до гастрономических изысков.

Сезон здесь начинается в декабре и длится до конца марта. Ски-пасс в Цахкадзоре обойдется в 12 тысяч драм (около 2,5 тысячи рублей), в MyLer — примерно в 14 тысяч драм (2,9 тысячи рублей). До первого можно добраться на автобусе из Еревана чуть больше чем за час, второй курорт расположен ближе и удобен для коротких вылазок.

После катания отдыхающие обычно едут на горячие источники или ужинают в тавернах с шашлыком и вином. Армянские горнолыжки выигрывают не масштабом, а атмосферой: меньше глянца, больше тепла и простоты. Туда едут не за статусом, а за чувством, что горы — для всех.