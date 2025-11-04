Власти Таиланда спешат отменить ограничения по продаже алкоголя

В Таиланде в ускоренном порядке рассматривают отмену ограничений на продажу алкоголя. Недавно назначенный глава правительства полон решимости в очередной раз изменить многострадальный Alcoholic Beverage Control Act. Вместе с тем в соцсетях обсуждают вступающие в силу с 8 ноября ужесточения, принятые пару месяцев назад прежним кабинетом министров.

Туристов обеспокоил якобы запрет на употребление спиртных напитков после полуночи в увеселительных заведениях и ресторанах, даже если товар был приобретен ранее и бутылку принесли с собой. Однако знатоки тайского языка утверждают, что ничего подобного в поправках к закону нет.

Среди новых правил – отнесение к алкоголю всех жидкостей с содержанием этанола более 0,5%, что включает в эту категорию пиво. Увеличение же штрафов за продажу спиртного с полуночи до 11 утра, а также с 14 до 17 часов никак не касается покупателей.

За отмену дневных часов без спиртного в барах как раз и выступает новая команда в правительстве. Сейчас послабления есть только для международных аэропортов, отелей и ряда лицензированных заведений. Для всех других ограничения все еще действуют. В связи с этим премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта немедленно найти решение, которое учитывало бы образ жизни туристов. «Просить их уйти в 14:00 и вернуться, чтобы выпить снова в 17:00, странно».