Российские туристы застряли на Филиппинах

Из-за мощного тайфуна «Калмаэги» россияне оказались в затруднительном положении на Филиппинах. На островах отменены десятки рейсов, эвакуировано более 150 тысяч человек, а сильный ветер и проливные дожди вызвали подтопления, есть погибшие и пропавшие без вести. Об этом сообщает Baza.

© Вечерняя Москва

По данным авиакомпаний AirAsia, PAL и Cebu Pacific, отменены более 45 внутренних рейсов на Маниле, ограничения коснулись также аэропортов Себу, Кларк и Сиаргао. Российские туристы не смогли вылететь, им пришлось переносить билеты на более поздние даты, а некоторые опасаются штрафов за превышение срока пребывания в стране.

В стране парализовано движение транспорта и паромов. Российские туристы рассказали, что многие заведения закрыты, экскурсии отменены, а местные жители укрепляют окна и закупают продукты, соблюдая меры предосторожности.

Персонал гостиниц не рекомендует постояльцам покидать территорию отелей, чтобы избежать риска во время непогоды. Россияне остаются в ожидании восстановления авиасообщения и нормализации ситуации на островах, передает Telegram-канал.

7 октября «Турецкие авиалинии» отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Пассажирам сказали, что самолеты не принимает столичная авиагавань Внуково.