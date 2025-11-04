Китай ввел для туристов новые въездные правила

Китай переходит на онлайн-оформление въездной анкеты для иностранных туристов. Нововведение будет доступно с 20 ноября. Новшество касается также россиян, имеющих право на безвизовое 30-дневное посещение страны.

Сообщить запрашиваемую властями КНР информацию предложено через официальный сайт иммиграционной службы NIA, платформу государственных услуг, приложение NIA 12367 и мини-программу WeChat (Alipay).

Туристам, которым по каким-либо причинам не удастся это сделать заранее, расстраиваться не стоит. Для них перед пунктами паспортного контроля будут установлены специальные смарт-устройства и плакаты с QR-кодом, ведущим на официальную страницу. При этом в иммиграционном управлении КНР уточнили, что также остается возможность заполнить бумажную карту прибытия.

Есть и исключения из правил. Въездные карты не потребуются, в частности, тем, кто приезжает на групповой безвизовой основе. Не будет «бумажной» волокиты при прямом транзите, если не покидать «чистую» зона аэропорта, при посещении страны в рамках морского круиза или по скоростным полосам автотрассы.