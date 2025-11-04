Для доставки туриста домой из Антальи потребовался спецборт

Самолет санитарной авиация доставил вчера вечером из Турции в Уфу российского туриста, который не мог самостоятельно добраться домой из-за полученной на курорте травмы. По данным Министерства здравоохранения Башкирии, пострадавшего из аэропорта доставили в республиканскую клиническую больницу.

На видеокадрах, опубликованных в телеграм-канале ведомства, видно, что молодого мужчину по прилете уже ждала карета скорой помощи. Когда пациента несли на носилках, его голова была жестко зафиксирована, однако он мог шевелить руками и ногами. Глава башкирского минздрава отметил, что врачи оценили состояние получившего серьезную травму позвоночника туриста как стабильное. В настоящее время помощь ему оказывают специалисты из отделения нейрохирургии.

Несчастный случай произошел несколько дней назад в аквапарке отеля в Анталье, куда прилетела семья жителей Стерлитамака. В первый же день отдыха глава семейства неудачно съехал с водной горки и получил повреждение в области шеи. Пострадавшего доставили в местный госпиталь, где турецкие медики сделали все возможное для стабилизации состояния. Но для продолжения лечения была необходима срочная эвакуация в Россию. Родственники россиянина приложили немало усилий, чтобы задействовать спецборт.

Ранее TourDom.ru писал, что за эвакуацию туриста с Сейшел в Россию самолетом санитарной авиации потребовалось заплатить 18 млн руб.