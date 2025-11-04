Россия и Китай объявили о развитии туристического направления

Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, торговле, научным исследованиям и совместным усилиям в развитии Арктики, что зафиксировано в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

В документе подчеркивается, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в торговле услугами, особенно в области туризма и транспортных перевозок. В частности, стороны намерены продолжить оптимизировать услуги для граждан обеих стран для обеспечения трансграничных платежей, передает ТАСС.

Двустороннее сотрудничество будет развиваться и в сфере страхования и перестрахования с целью стимулирования торговли и туризма между странами.

Важным пунктом соглашений стало решение о развитии сотрудничества по вопросам Арктики, включая меры по повышению безопасности судоходства, созданию новых полярных судов и технологий, подготовке кадров и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

Москва и Пекин договорились совершенствовать структуру двусторонней торговли, делая ставку на развитие электронной коммерции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров первичной переработки.

Стороны подтвердили готовность совместно противодействовать ревизии итогов Второй мировой войны и защищать принципы Устава ООН. В числе прочего планируется подготовка дорожной карты двустороннего сотрудничества в области науки и технологий на период 2026–2030 годов.

Обе страны выразили намерение поддерживать расчеты в национальных валютах, развивать сотрудничество в банковской сфере и на рынках капитала, а также продолжить партнерство между кредитными рейтинговыми агентствами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства России Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом. Во вторник, 4 ноября, Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР.