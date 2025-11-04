Куда поехать в Китай за теплой зимой: маршруты для идеального отдыха

Пока российские города укрываются снежным покровом, в южном Китае продолжается теплый сезон. Этот контраст делает направление особенно востребованным для тех, кто хочет сменить суровую зиму на мягкий климат с температурой до +25°C. Об этом на своем дзен-канале рассказала тревел-блогер Юлия Грушина.

Хайнань

Остров Хайнань остается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха. В холодные месяцы здесь сохраняется летняя погода: температура воздуха достигает +25°C, а море остается теплым. По данным метеонаблюдений, кратковременные похолодания возможны лишь в периоды ветров, когда может потребоваться легкая кофта.

Макао

Бывшая португальская колония Макао и сегодня сохраняет свое уникальное наследие. При температуре +18...+20°C гости могут проводить дни за изучением португальского наследия, а вечера – за просмотром световых шоу во время Фестиваля света. Уличные кафе, украшенные гирляндами, и оживленные рынки создают неповторимое ощущение новогодней сказки без морозов и сугробов.

Гонконг

Погодные условия в Гонконге схожи с макаоскими: дневная температура составляет около +20°C. С наступлением вечера становится прохладнее, поэтому нелишней будет легкая куртка. Город особенно красив в темное время суток, когда зажигаются огни небоскребов, открываются ночные рынки и в воздухе витают ароматы уличной еды.

Гуанчжоу и Шэньчжэнь

В этих городах провинции Гуандун царит мягкий климат с температурой +16...+20°C. Высокая влажность воздуха способствует комфортному пребыванию на открытом пространстве. В январе местность преображается благодаря цветущим в парках и на улицах деревьям.

Провинция Юньнань

Приграничная Юньнань отличается стабильной зимней температурой +12...+14°C. Регион известен уникальными ландшафтами – горными террасами и озерами. Из-за особенностей местного климата в течение дня можно ощутить контраст: от утренней прохлады до дневного тепла.

Шанхай и Ханчжоу

Зимние температуры в этих городах позволяют обходиться легкой верхней одеждой. В праздничный период их улицы преображаются благодаря декоративной иллюминации. Особой популярностью у туристов пользуются вечерние прогулки с посещением многочисленных кофеен и пекарен.

Наиболее удобные авиаперелеты из Владивостока осуществляются напрямую на Хайнань и в Шанхай, тогда как из московского аэропорта добавляется прямой рейс в Гонконг. Для посещения других городов оптимальным вариантом станут рейсы с пересадкой в Пекине.