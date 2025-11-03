Появились недорогие билеты из Санкт-Петербурга в Бангкок

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие билеты из Санкт-Петербурга в Бангкок. Их предлагает «Аэрофлот».

© РИА Новости

Распродажу нацперевозчик не объявлял, тем не менее места на прямом рейсе отправлением 6 ноября, обратно из столицы Таиланда через неделю, 14 ноября, можно купить за 52,7 тыс. руб., причем багаж включен в тариф (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 3 ноября. – Ред.).

Отметим, что за такую цену перелет предлагается забронировать, только перейдя на сайты некоторых агентов по продаже авиабилетов. У самой авиакомпании стоимость выше.

Заметно дороже и варианты стыковочных рейсов на те же даты. Например, «Узбекские авиалинии» доставят из Питера в Бангкок 6 ноября, обратно – 14-го за 81,3 тыс. руб., включая перевозку чемодана, с 2,5-часовой пересадкой на пути туда и 5-часовой – на маршруте в Россию.

80 тыс. руб. за перелет с багажом придется заплатить и если отправиться из Санкт-Петербурга в тайскую столицу 6 ноября прямым рейсом «Аэрофлота» не на одну неделю, а на две – с возвращением 21-го числа.

Ранее мы писали, что в предстоящем зимнем сезоне Таиланд вновь возглавляет рейтинг популярности направлений туризма, подготовленный Службой «БАНКО» по результатам опроса турагентств Москвы и Московской области.