Мост над бездной: что привлекает туристов в окрестностях Тбилиси?

За последние полгода Грузию посетили три миллиона путешественников. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Чаще всего туристы приезжают в Тбилиси. За несколько дней успевают не только осмотреть столицу, но и ее окрестности. Особой популярностью пользуется каньон Дашбаши. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе прогулялся по стеклянному мосту над ущельем.

Это не единственная подобная конструкция в Грузии в Тбилиси есть также Мост Мира. Он тоже сделан из стекла и металла, только над рекой Кура. Что касается моста в Дашбаши, то он действительно расположен над бездной конструкция установлена на высоте 200 метров от дна каньона.

Мост Мира соединяет два исторических района Тбилиси: Авлабар и Ортачала. Здесь проходят самые популярные туристические маршруты. Осмотреть достопримечательности можно и с необычного ракурса прокатиться на речном трамвайчике.

Главная достопримечательность каньона Дашбаши Бриллиантовый мост. Такое название он получил из-за многогранника в форме кристалла, который установлен в центре. Внутри находятся кафе и место для фотозоны, но прежде чем добраться, необходимо преодолеть половину из 240 метров длины моста. Для некоторых это настоящая проверка на прочность.

«Сегодня я сдал экзамен на стрессоустойчивость преодолел страх высоты. Это для меня третья попытка, первые две были неудачные. Смог сделать пару шагов, а потом ноги стали ватные. Моя собака помогла мне поверить в себя она без страха побежала по стеклу. Может после этого преодолею и аэрофобию», – рассказал посетитель каньона Паата Датунашвили.

Бриллиантовый мост может войти в Книгу рекордов как самый высокий подвесной объект общепита в мире. Что ни грань кристалла, то зона для фотосессий. Сделать пару-тройку незабываемых кадров решил и оператор «МИР 24 Хвича Самадашвилли.

Под кристаллом водопады и серпантин каньона. Спуститься можно, а вот подняться пешком намного сложнее необходимо быть в хорошей физической форме.

Параллельно мосту протянут велозиплайн. Чтобы не крутить педали над пропастью, есть кнопка для переключения на электротягу. Перед стартом проводится короткий инструктаж.

Меружан Агаджанян, инструктор:

«Первое, что спрашивают: как удержать равновесие? Дело в том, что велосипед держится на тросах и сохраняет нужное положение. Есть возможность притормозить и сбросить скорость. Тем не менее, мы работаем только в безветренную погоду».

Независимо от погодных условий, в программу посещения комплекса Дашбаши обязательным пунктом входит участие в кулинарном мастер-классе. Что готовить гости выбирают сами, но первые строчки самых востребованных блюд не меняются.

Николай Маисашвили, шеф-повар:

«Конечно же, всех интересует хинкали, хачапури, а из десертов чурчхела. Многие гости прекрасно подготовлены: они уже знают азы и хотят улучшить навыки. Спрашивают про тесто, начинку. Что касается хачапури, то в лидерах блюдо по-аджарски».

В каждом уголке Грузии эти блюда готовят по-своему. Тем не менее, кулинарные мастер-классы дают возможность лучше узнать особенности местной кухни, раскрыть в себе кулинарные способности и сделать интересные снимки на память.