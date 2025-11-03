Генконсул РФ прокомментировал новости об эпидемии на Мальдивах

Российских туристов на Мальдивах призвали соблюдать меры предосторожности в связи с лихорадкой денге, несмотря на отсутствие массовых случаев заболевания, заявил генеральный консул в Мале Алексей Идамкин.

Массовой заболеваемости лихорадкой денге на Мальдивах не зафиксировано, однако россиянам стоит проявлять осторожность, сообщил генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин, передает ТАСС.

Дипломат заявил:

«Массовости [заболеваемости] здесь не наблюдается. Как известно, лихорадка денге имеет распространение во всей Южной Азии. Мальдивы, к сожалению, не исключение».

Идамкин отметил, что определенный риск заболевания всегда существует, поэтому рекомендуется использовать репелленты и соблюдать меры предосторожности при посещении Мальдив.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что лихорадка денге распространилась почти по всем регионам ВОЗ. По их оценке, ежегодно фиксируется от 100 до 400 млн случаев заражения денге, при этом более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако инфекция может вызвать острое заболевание, которое способно привести к тяжелым последствиям.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболеваемости денге среди российских туристов, пишет РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что распространение заболевания на территории России исключено, однако туристам, отправляющимся в эндемичные регионы, следует использовать закрытую одежду, репелленты, москитные сетки, аэрозоли и фумигаторы, а также избегать мест скопления стоячей воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге, прибывшего из Шри-Ланки. После этого Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия. Ведомство также усилило контроль.