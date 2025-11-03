Ваш поезд отправляется в Ханой: чем удивит путешественников Вьетнам

От России до Вьетнама можно будет доехать на прямом поезде. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем рассказал о строительстве прямых железнодорожных путей до стран Юго-Восточной Азии.

— Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию, — поделился он.

Подробностей маршрута пока нет. Но опытные туристы предполагают, что поезд будет курсировать от Москвы до Ханоя. Сейчас такой путь можно преодолеть только с пересадками в Китае или на самолете. Цена такого путешествия на самолете — от 27 000 до 81 000 рублей.

Во Вьетнаме же российский турист может посмотреть множество достопримечательностей.

— В первую очередь стоит посетить тоннели Кучи в Хошимине. Ими пользовались солдаты во время Вьетнамской войны. Тур туда на день обойдется примерно в 3000 рублей, — рассказывает «ВМ» сотрудник турагентства, специалист по Востоку Анатолий Каралов.

В Ханое же можно сходить в Мавзолей Хо Ши Мина. Из путешествия на поезде обязательно надо привезти экзотические продукты.

— Лучшие рынки страны — Чо Дам в Нячанге и Бен Тхань в Хошимине. Очень советую взять традиционный вьетнамский соус на основе чили и анчоусов, — добавляет эксперт.

Вьетнам также знаменит своими пляжами. Лучшие из них можно найти на острове Фукуок. Там почти не бывает дождей, всегда теплая вода. И рядом, кстати, находится крупнейший парк развлечений в стране. Еще один яркий пляж — Нячанг-Бич в городе Нячанг.

Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе:

— Дружба с Вьетнамом была у нас еще со времен СССР. Мы помогали стране военными и гуманитарными грузами: доставляли их морем, воздухом или поездами через Китай. Очень здорово, что появилась наконец идея соединить наши дружественные страны прямой железной дорогой. Это точно укрепит отношения.

