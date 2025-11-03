Туристам предложили новый маршрут из Москвы в Белград

Начавшееся сегодня авиасообщение между Казахстаном и Сербией открывает для россиян еще один маршрут в Европу. В расписании SCAT Airlines рейсы Астана – Белград – Астана заявлены по понедельникам и четвергам. Плановое время в пути на Boeing 737 составляет 5 часов 40 минут.

На сайте авиаперевозчика уже можно приобрести билеты по маршруту Москва – Белград – Москва через столицу Казахстана. На ближайшие даты round trip обойдется почти в 78 тыс. руб. с учетом 23 кг багажа и 10 кг ручной клади. Общее время в пути составляет около суток.

Например, вылет 9 ноября из Внуково в 01:20, а прилет в Астану – в 06:20. На стыковку отводится почти 18,5 часа. В аэропорт Никола Тесла рейс второго сегмента должен прибыть в 02:20 уже 10 ноября. При возвращении в Москву вылет из Белграда 17 ноября – в 03:40 (пересадка – 9,5 часа), прилет в Москву стоит в расписании на 23:59.

Для сравнения посмотрели стоимость перелета Москва – Белград через Турцию. На билетных агрегаторах на даты туда-обратно 10–17 ноября можно приобрести места на рейсы авиакомпании AJet через Анкару от 57,4 тыс. руб. В этот прайс входит перевозка чемодана до 20 кг, в салон можно взять ручную кладь до 8 кг. Время в пути туда – 10 ⁠часов (стыковка 3,5 часа), обратно – немногим более 12 ⁠ часов с учетом 6-часовой пересадки. Примерно столько же стоит перелет через стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен с аналогичными затратами времени.

Быстрее всего в столицу Сербии из Москвы можно попасть на рейсах авиакомпании Air Serbia – прямой перелет Шереметьево – Белград занимает 3 ⁠часа с четвертью. Стоимость билета round trip – от 106,9 тыс. руб., включая багаж.

Ранее TourDom.ru писал, что в продаже появились выгодные билеты из Москвы на Пхукет (Таиланд) на новогодние даты – за 85 тыс. руб. с отправлением 21 декабря, обратно – 5 января.