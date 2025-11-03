Эксперт рассказал, что нужно сделать Мьянме для привлечения туристов из России

Направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации, подчеркнул генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков

Мьянме предстоит развить туристическую инфраструктуру для привлечения российских туристов, которые хотят разнообразить свои путешествия новыми направлениями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, комментируя подписание соглашения об отмене визовых требований между Россией и Мьянмой.

"Подписание соглашения о взаимной отмене визовых требований - это позитивный шаг, который упрощает планирование путешествий и формирует благоприятный политический климат. Мьянма - нишевый продукт для искушенных, который доступен россиянам давно, однако для запуска полноценного турпотока есть препятствия. Для начала массовой перевозки туристов необходима готовая отлаженная инфраструктура, высокие стандарты безопасности и медицинского обслуживания. Если мы посмотрим на расстояние от Янгона до известного пляжа Нгапали, то время в пути на автобусе составит порядка восьми часов. До пляжей Нгвесаунг или Чаунгта время в пути составит пять-шесть часов. Есть возможность перелететь из Янгона до конечного пункта назначения на самолете, но местная авиация развита слабо, да и наличие дополнительного перелета очень сильно уменьшает возможный успех направления", - сказал он.

По словам Снеткова, в Мьянме "очень мало качественных, в том числе сетевых, курортных отелей, нет развитой сети ресторанов, отлаженного трансфера и туристических сервисов, к которым привыкли россияне".

"Мьянме предстоит преодолеть эти факторы, чтобы составить конкуренцию Таиланду, Вьетнаму или Индонезии. В отличие от известных брендов Пхукета, Паттайи или Бали, пляжи Мьянмы практически неизвестны российскому туристу. Хотя, на мой взгляд, при правильной проработке вопроса направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации", - отметил он, подчеркнув, что отсутствие "развитой инфраструктуры обычно ведет к завышению цен на сервисы для туристов".

Согласно официальной статистике, в 2024 года в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Мьянма с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим российским гражданам, туристам и предпринимателям, а также с 1 июля 2023 года ввела специальную туристическую визу, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться в стране до шести месяцев.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.