Российским туристам удалось адаптироваться к санкционным ограничениям в Турции

Финансовые ограничения, введенные в Турции, не стали препятствием для отдыха российских туристов в стране. Как отметил РИА Новости источник во властных кругах Турции, россияне быстро адаптировались к ограничениям, возникшим из-за западных санкций.

Кроме того, власти страны призвали туристический сектор оперативно решать возможные проблемы российских туристов и сообщать о трудностях соответствующим структурам.

По словам собеседника агентства, решение центробанка Турции по платежной системе Papara направлено на усиление контроля над рынком и борьбу с непрозрачными транзакциями. Он отметил, что они не нацелены на ограничение финансовых возможностей туристов, поскольку туризм в стране — одно из стратегических направлений.

Собеседник отметил, что россияне уже адаптировались к ситуации и стараются заранее запастись наличными, пользуются обменными пунктами и расплачиваются в евро или долларах.

«Власти внимательно следят за ситуацией и призывают турсектор оперативно решать возникающие вопросы», — подчеркнул собеседник агентства.

31 октября Центральный банк Турецкой Республики лишил лицензии платежную систему Papara, которой в последние годы активно пользовались россияне. Данный сервис стал популярным у путешественников из России после блокировки российских банковских карт за рубежом. Этот сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту, а верификация давала возможность увеличивать лимиты на операции.

