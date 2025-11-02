В туриндустрии объяснили популярность Вьетнама

Россияне все чаще выбирают Вьетнам из-за низких цен, прямых рейсов, отсутствия виз и разнообразного отдыха, так как там можно не просто отдыхать на пляже, но и посещать исторические места. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель PR-отдела туроператора «ITM group» Андрей Подколзин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне стали чаще ездить во Вьетнам. По данным источника, спрос на туры в эту страну за девять месяцев 2025 года вырос на 173%.

Согласно информации Национального управления по туризму Вьетнама, с января по сентябрь страну посетили 15,4 млн иностранных путешественников, что на 19,5% больше, чем в 2024-м. Подколзин подтвердил, что Вьетнам становится все более популярным направлением для россиян.

«Вьетнам — это действительно очень разностороннее направление, которое год от года становится все популярнее у россиян. В нашем топе зимних направлений он второй год занимает первое место по спросу. Абсолютно любой российский турист найдет во Вьетнаме что-то свое, так как его главная привлекательность — в невероятном разнообразии. Туристам, планирующим отдых во Вьетнаме зимой, чтобы их отдых был качественным, мы советуем обратить внимание на популярный в любое время года Нячанг, а также однозначно зимние курорты — остров Фукуок, Фантьет, Муйне. Основные летние курорты Вьетнама — Дананг, Хойан, Хюэ, куда лучше ехать с января по август и где будет сухо и солнечно», - рассказал он.

При этом специалист объяснил, почему россияне все чаще выбирают это направление для отдыха.

«Возможность сбежать от холодной зимы — главный фактор для выбора Вьетнама. Для россиян не требуется виза и есть прямые рейсы из крупных городов России. Цены на проживание, еду, транспорт и развлечения значительно ниже, чем в России и других азиатских странах. Можно сказать, что Вьетнам — страна с идеальным соотношением цены и качества. Он подходит как бюджетным бэкпекерам, так и тем, кто ищет комфортный пляжный или экскурсионный отдых за разумные деньги. Основной вид отдыха, за которым россияне едут во Вьетнам — пляжный. Но в последнее время наши туристы предпочитают комбинировать пляжный отдых с экскурсионным, поэтому чаще выбирают комбинированные программы, и не только в пределах Вьетнама, но и с посещением соседних стран: Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Малайзии. Если вы любите пляжи — вам на юг. Если историю и культуру — в центр и на север. Если активность — везде найдете, чем заняться», - подчеркнул Подколзин.

Он также рассказал, какие отели во Вьетнаме чаще всего выбирают россияне.

«Несмотря на рост числа отелей с питанием "все включено", туристы в большинстве случаев по-прежнему выбирают отели на завтраках, так как цены на питание вне отеля вполне приемлемые. Питание HB и выше чаще выбирают семьи с детьми, а также гости, которые предпочитают размещение в отелях Камрани, удаленных от города. Так как рост спроса в этом году значительный, в настоящее время найти места в популярных отелях уже трудно. И, в первую очередь, это касается Фукуока. В Нячанге и Фантьете, по сравнению с Фукуоком, еще можно найти места в отелях в высокий сезон, особенно это касается сегмента качественных отелей четыре-пять звезд — отельная база Нячанга и Фантьета не такая ограниченная, как на острове. Кроме того, они подтверждают места быстрее, чем Фукуок», - подчеркнул представитель «ITM group».

Помимо этого, Подколзин раскрыл стоимость двухнедельных экскурсионных туров во Вьетнам, в том числе с посещением других азиатских стран.

«В конце декабря 2025-го – начале января 2026-го стоимость экскурсионного тура в Фукуок с посещением Ханоя с перелетом "Vietnam Airlines" на 15 дней составит от $1 тысячи 767. Это примерно 150 тысяч 240 рублей. При этом тур "Новогодние приключения в Азии" с тем же перелетом на 15 дней и с посещением Луанг Прабанга, Вьентьяна, Пномпеня, острова Ронг, Сиемреапа, заповедника Пном Кулен, Храмов Ангкоры в Камбодже и Ханоя обойдется от $3 тысяч 750. То есть примерно 318 тысяч 850 рублей. Посетить Бангкок, Фукуок и Куала-Лумпур в январе, феврале и марте 2026 года с перелетами "Emirates" примерно на 14 дней можно от $1 тысячи 904 (около 161 тысячи 890 рублей)», - добавил специалист.

В свою очередь менеджер направления Юго-Восточная Азия (ЮВА) туроператора «Спектрум» Валерия Мильченко в разговоре с НСН тоже подтвердила, что Вьетнам остается одним из самых привлекательных направлений для россиян.

«Это происходит благодаря сочетанию доступности, теплого климата, разнообразия форм отдыха и безвизового въезда (до 45 дней, до 90 дней пребывания понадобиться электронная виза), продленного до 2028 года для граждан РФ. Прямые и чартерные рейсы, в том числе на Фукуок и в Нячанг, усиливают поток путешественников и делают страну удобной точкой для отпуска в любое время года. Главный тип туризма, который выбирают россияне, — пляжный отдых: южные и центральные курорты вроде Фукуока, Нячанга и Муй Не. При этом все больше людей совмещают море с культурой и активностями: исторические города, горные треки на севере, экскурсии, природные маршруты и гастрономические туры», - сообщила она.

Кроме того, специалист рассказала, когда комфортнее всего отдыхать во Вьетнаме.

«Лучшее время для отдыха на побережье — с ноября по апрель: в это время минимум дождей, много солнца и комфортная температура, особенно на юге страны. Стоимость поездки зависит от формата и пожеланий туристов. В среднем, от туроператора "Спектрум" можно отправиться в путешествие на Фукуок за 261 тысячу 267 рублей на двоих на восемь ночей, а в Нячанг — за 145 тысяч 155 рублей», - заключила собеседница НСН.

