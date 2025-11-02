Эксперт назвал три самых опасных направления для российских туристов

Российским путешественникам стоит внимательнее выбирать места для отдыха — особенно когда речь идет о тропиках. Как отметил эколог и биолог Вениамин Голубитченко, самыми опасными регионами для туристов остаются тропические зоны Африки, Азии и Америки.

По словам специалиста, именно в этих районах наиболее высок риск столкнуться с ядовитыми животными и насекомыми или подхватить экзотическое заболевание. Дополнительную угрозу представляют местные водоемы: в них можно встретить медуз и рыб с токсичными иглами.

Голубитченко подчеркнул, что перед поездкой важно изучить особенности выбранного направления.

«Есть информационные ресурсы, на которых выкладываются опасности конкретного места: животные, растения, климатические особенности и так далее. Поэтому не нужно бежать, как только увидел море, и плюхаться в него», – отметил эксперт.

Голубитченко также напомнил, что человеческий организм лучше всего приспособлен к условиям региона, где человек родился и вырос. Поэтому даже путешествия внутри России могут потребовать адаптации в разных регионах, а поездки в тропические страны — тем более, передает «Постньюс».