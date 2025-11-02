Как отдыхают на Пхукете во время траура

Объявленный в Таиланде месячный траур по королеве-матери Сирикит практически никак не затронул отдыхающих на Пхукете туристов. Корреспондент TourDom.ru убедился, что гости королевства ловят на пляже солнце между дождями и развлекаются по традиционным для острова-курорта предложениям.

© Freepik

Водные забавы на Патонге

Приехавшие в течение прошедшей недели на Пхукет россияне, несмотря на зачастую затянутое тучами небо, стремятся на пляж. С моря они уходят только во время дождя. Многие даже в таких условиях умудряются сгореть, не пользуясь солнцезащитным кремом.

Ноябрь считается началом высокого сезона, но посетителей на пляжах пока немного. На Патонге сейчас идет реновация береговой зоны, правда, особенно рабочие туристам не мешают.

У кромки воды установлены знаки, показывающие безопасные зоны для купания. Стоимость аренды шезлонга не меняется уже много лет – 100 батов (250 руб.) за место под зонтиком, а пластиковый стул – в 2 раза дешевле. Среди активных развлечений – катание на «банане» за 600 батов с персоны, промчаться вдоль побережья на гидроцикле – от 1,5 тыс. батов, а подняться в воздух на парасейлинге, чтобы увидеть все окрестности, – от 1,2 тыс. Из удобств на Патонге – стационарный туалет за 10 батов, а за пользование душем надо отдать втрое больше.

Громкоголосая Бангла-роуд

Патонг известен как самое тусовочное место на Пхукете. И сейчас там не встретить ни капли грусти. Жаждущие веселья туристы стекаются на становящуюся пешеходной к вечеру Бангла-роуд. Причем музыка в тамошних пабах гремит уже с обеда, а ближе к ночи в клубах начинаются шоу-программы. Допоздна работают увеселительные заведения и на других улочках, не давая уснуть тем, кто рано ложится спать. Дресс-код у туристов и персонала также ничем не напоминает рекомендованный для траура.

На арене бойцовского клуба каждый день идут схватки представителей разных стран. В том числе запланированы поединки с участием россиян. Стоимость билета – от 1,6 тыс. батов. Шоу начинается в 21 час, и усиленные динамиками реплики комментатора разносятся на несколько кварталов.

Крокодилы на закуску

На Пхукете представлена кухня на любой вкус и кошелек. Для ценителей тонких вкусов и сервиса – рестораны в пятизвездочных отелях. Многих туристов прельщает знакомство с уличной едой, где предлагают порой экзотические блюда. Одно из них – шашлычки из крокодильего мяса – настоящее оно или нет, это известно лишь приготовившему, но по ценам продукт немногим дороже курочки. Туристов также привлекают огромных размеров лангусты, которых готовят прямо при клиентах.

Покататься на слоне

На Патонге на каждом шагу – киоски, предлагающие экскурсии по острову и морю. Среди буклетов не удалось найти ни одного на русском языке, как, впрочем, и наших соотечественников среди продавцов. Видно, что власти стоят на страже интересов местных работников турсферы. Из популярных у туристов направлений – поездки на острова Пхи-Пхи и Джеймса Бонда, которые обойдутся в 2–3,5 тыс. батов на человека. Экскурсии по острову стоят 1–3 тыс., а просто прокатиться на слоне – от тысячи батов.

Шопинг на целый день

Пожалуй, одного дня не хватит, чтобы пройтись по всем бутикам в ТЦ Jungceylon в центре Патонга, не говоря уже о том, чтобы посетить все его кафе и рестораны. Именно здесь у главного входа есть напоминание о трауре в королевстве – размещен большой портрет усопшей королевы.