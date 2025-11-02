Экстремальный туризм набирает популярность в России

Российские туристы все чаще сознательно выбирают для отдыха страны с повышенными рисками, демонстрируя эволюцию туристических предпочтений. Как пояснил блогер Тимур Юсупов, такие направления, как Мьянма, привлекают возможностью почувствовать себя первооткрывателем и получить уникальные впечатления, недоступные в традиционных курортных зонах вроде Турции или Египта.

© runews24.ru

Эксперт провел четкое различие между "предсказуемым" туризмом с осмотром известных достопримечательностей и экстремальными поездками в закрытые страны. Именно последние дарят особое ощущение выхода за рамки стандартных маршрутов.

Этот тренд заставляет туроператоров адаптироваться к запросам искушенных клиентов, разрабатывая специализированные продукты для любителей экстрима. По словам Юсупова, сознательный выбор опасных направлений отражает глубинные изменения в психологии современного путешественника, где ценность нового опыта начинает превосходить комфорт и безопасность.