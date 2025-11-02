Задержки некоторых рейсов достигли 14 часов

В ночь на 2 ноября в 13 аэропортах страны объявили план «Ковер». Запрет на прием и вылет самолетов был введен в Волгограде, Геленджике, Саратове, Краснодаре, Сочи, Пензе, Самаре, Казани, Оренбурге, Бугульме, Ульяновске, Нижнекамске и Уфе. К 8 утра ограничения были сняты в большинстве из них.

© РИА Новости

В частности, из-за закрытия аэропорта Курумоч на запасные аэродромы перенаправили три самолета, выполнявших рейсы в Самару. Здесь есть серьезные задержки на туристических направлениях. Как минимум на 14 часов позже прибудут туристы в Анталью на рейсе 2S-372 авиакомпании Southwind Airlines. Вылет стоявшего в расписании на 02:50 аэробуса отложен до 17 часов.

Еще один борт на этот турецкий курорт – рейс ZF-1025, который выполняет AZUR air, перенесли на 8 часов – с 03:30 до 11:35 – из-за того, что самолет из Антальи из-за закрытия аэропорта вынужденно приземлился в Москве. Также утренний рейс XC-8062 Самара – Анталья авиаперевозчика Corendon Airlines задержан на 7 часов, до 11:00.

На 6 часов позже запланировали вылет боинга авиакомпании flydubai из Курумоча в Дубай: новое время в расписании рейса FZ-996 – 11:25. При этом по сравнению с ожиданием своих бортов пассажиров в Турцию и ОАЭ для собравшихся на курорты Египта туристам с рейса Самара – Хургада U6-1871 повезло больше. Отклонение от расписания всего-то на 2 часа – можно сказать, в пределах нормального. Аэробус «Уральских авиалиний» покинул Самару в 09:59.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы с рейса WZ3023 Red Wings свыше 14 часов ждали отправления из Москвы в Хургаду: пассажиры из окна аэропорта наблюдали за ремонтом лайнера.