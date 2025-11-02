Туристы раскритиковали Большой Египетский музей

Вчера в Каире состоялось торжественное открытие Большого Египетского музея (GEM), который в тестовом режиме начал принимать туристов еще с октября прошлого года. Для продвижения туризма власти Египта превратили церемонию в событие мирового масштаба, на которую приехали главы нескольких десятков государств. Обычным туристам двери музейного комплекса откроют с 4 ноября.

В соцсетях развернулась дискуссия о том, насколько справедливые цены установлены на посещение комплекса GEM в Гизе. Стоимость для иностранцев в 1450 египетских фунтов (2,5 тыс. руб.) назвали дискриминацией по сравнению с прайсом в 7 раз меньше для местных жителей.

«То есть опять мы платим за всех», – отметили в паблике.

При этом одни посчитали ценник сильно завышенным по сравнению с другими музеями Египта, а другие – вполне приемлемым для представленных в нем экспозиций.

«Чем египетский комплекс хуже Колизея в Риме?» – и привели в пример, что за возможность пройтись там по кругу пришлось заплатить 20 евро, а с посещением арены и подземных галерей туристы отдавали уже 50 евро.

Среди претензий россиян – продажа билетов только онлайн, при этом оплата картами отечественных банков не предусмотрена. Бронирование доступно на любые даты начиная с 4 ноября. Например, цена с 2-часовой экскурсией на английском языке стоит 1950 фунтов, для детей 6–12 лет – в 2 раза дешевле, как и входной билет.

Впрочем, большинство туристов из России посещают музеи в Каире в составе экскурсионных групп, отправляющихся из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Если программы с осмотром старого Египетского национального музея в уличных агентствах предлагают от 50 долларов, то в новый Grand Egyptian Museum – уже от 75 долларов. У отельных гидов экскурсии дороже, но в услуги также входит русскоязычный гид.

Ранее TourDom.ru писал, что в топовых музеях Санкт-Петербурга и Москвы туристов не разделяют по признаку гражданства. При этом половина принявших участие в опросе телеграм-канала «Крыша ТурДома» предпочли, чтобы билеты в музеи для иностранцев стоили дороже.