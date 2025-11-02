Туристов предупредили о риске остаться без связи в Египте

Российским туристам, планирующим провести отпуск в Египте, указали на важное нововведение, которое теперь распространяется в курортной стране. Оно касается ограничений по ввозу мобильных телефонов, передает Wellnews.

© РИА Новости

Причина заключается в том, что с января этого года на территории Египта заработал новый закон, согласно которому иностранцы должны платить налог, если привозят с собой гаджеты. Отныне любые устройства, которые не зарегистрированы в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту.

Как советует туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады, лучше всего в этой ситуации запастись старым аппаратом, который уже был в Египте.

«С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту», — уточнила путешественница.

Использование старого телефона обойдется примерно в 1000 египетских фунтов — это около 2000 рублей. За ввоз нового устройства — от 10 до 20 тысяч рублей. Владельцам последних моделей iPhone налог может ударить по кошельку на 50 тысяч рублей.

