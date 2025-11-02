Американка продала все, чтобы провести остаток жизни в круизе

Американская пенсионерка продала все, что нажила, чтобы путешествовать до конца своей жизни. На этот кардинальный шаг решилась 77-летняя жительница Калифорнии Шэрон Лейн. Она купила каюту и поселилась на борту круизного лайнера Villa Vie Odyssey.

Лейн поднялась на борт лайнера в середине июня он. Пенсионерка намерена провести ближайшие 15 лет, путешествуя по всему миру от Японии до Новой Зеландии. Женщина признается, что исполнила свою давнюю мечту. Для покупки собственной каюты женщина потратила все свои сбережения.

В ежемесячную плату для резидентов входит питание, безалкогольные напитки, вино за ужином, Wi-Fi и консультации врача. Также пассажирам доступно круглосуточное обслуживание, еженедельная уборка и бесплатная прачечная раз в две недели. По словам Лейн, жизнь на лайнере будет стоить ей гораздо дешевле, чем в Южной Калифорнии. К тому она больше не будет готовить, стирать и покупать продукты.

Резидентов также ждут ежедневные развлекательные мероприятия. Среди пассажиров можно встретить самых разных людей, включая нобелевского лауреата, экс-чиновника Белого дома, астронавта, ученых и врачей, уточняет канал «Яндекс Путешествий». Villa Vie Odyssey — это «жилой» лайнер, где каюты продаются не на один рейс, а на постоянной основе, то есть на весь предполагаемый 15-летний срок службы судна. Генеральный директор компании Микаэль Петтерсон уточняет, что цены на каюты начинаются от $129 тыс. за 15 лет. Владельцы кают могут сдавать их в аренду. Однако Петтерсон заявил, что подавляющее число владельцев купили их для себя.

Лайнер проводит в каждом порту по несколько дней. В течение 15 лет судно будет непрерывно курсировать вокруг земного шара, заходя в разные уголки планеты. В прошлом году пассажиры круизного лайнера, идущего в в Антарктиду, объявили голодовку. У судна вышел из строя один из электрических двигателей. Люди обвинили компанию в том, что она испортила им «отпуск всей жизни», писал «ГлагоL».