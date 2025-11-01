Какие сувениры привезти из Казахстана

Казахстан в подарок: вкусные и колоритные сувениры для всех
В Казахстане огромное разнообразие сувениров, которые можно привезти в подарок. Целый список интересных вещиц предлагают «Яндекс Путешествия».
Из вкусных презентов наибольшей популярностью пользуются восточные сладости: чак-чак с медом, фруктовая пастила и халва с орехами. Попробуйте разнообразные травяные чаи, местные коньяки и отличные вина из винограда. Любителям экзотики стоит купить кумыс из кобыльего молока и мед из верблюжьей колючки.
Из несъедобных сувениров выделяются валяные изделия – ковры, тапочки и игрушки, традиционные тюбетейки, украшенные национальными узорами. Можно присмотреться к керамической посуде или кожаной фляге для кумыса.
