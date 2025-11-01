Российские туристы отказались заселяться в отель в Варадеро

Российские туристы, собиравшиеся отдохнуть на кубинском курорте Ольгин, и оказавшиеся из-за урагана в Варадеро обсуждают замену отелей.

Судя по комментариям, большинство довольны тем, какое размешение предоставил им туроператор. Pegas расселил более 400 человек в отели тех же сетей, что они выбрали при бронировании, и многие оказались в лучших условиях, чем планировали.

«Pegas – большие молодцы. Все быстро организовали: по прилете уже ждали трансферы и аналогичные номера в отеле той же сети», – благодарят туроператора.

А те, кто неоднократно был на Кубе, даже заявляют: «По-моему, это наилучшее, что могло с ними произойти».

Однако некоторые так хотели в Ольгин и расстроились, что наотрез отказались заселяться в предоставленные им отели в Варадеро. Так, часть из тех, кого отправили в Los Cactus, не захотели ночевать в номерах и, по их словам, живут на ресепшен, питаясь за свой счет и требуя, оказать им «ту услугу, которую оплачивали».

Туроператор подчеркивает: маршрут был изменен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и для максимальной защиты туристов. Расселяли их «с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине», поэтому еще одно переселение не планируется.

«Отели абсолютно идентичны. Все претензии туристы, вернувшись, могут направить туроператору. Ответ можно будет получить в установленные сроки в установленном порядке», – пояснила TourDom.ru руководитель Pegas Анна Подгорная.

Восстановление провинции Ольгин после урагана еще не завершено, часть территорий по-прежнему затоплена. Отели и прочую инфраструктуру обследуют на степень повреждений. Например, уже известно, что ущерб Iberostar Selection Holguín и Iberostar Coral Holguín оказался минимальным, и они могут скоро возобновить работу.

