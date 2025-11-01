Почему россиянки стали чаще ездить в Турцию в одиночестве

Опрос показал, что женщины из России стали чаще ездить на курорты Турции в одиночку. 77 процентов россиян считают, что во всем виноваты турецкие сериалы — женщин привлекают романтика, красота и роскошь, которые они видят на экране. Однако не всегда семейная жизнь с восточным мужчиной напоминает кино и оправдывает ожидания русских красавиц. Почему российских женщин в Турции ждет разочарование, разбиралась «Вечерняя Москва».

Виноваты ли сериалы

За последние годы русские женщины действительно стали отдавать предпочтение туркам, и отчасти это и правда связано с возросшей популярностью турецких мелодрам, считает психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

— Конечно, когда мы видим картинку красивой турецкой жизни, благородных восточных принцев, невозможно не влюбиться в их образ. Сериалы создают идеализированное представление об отношениях с турками, поэтому русские женщины ищут возможность создать с ними пару, — считает эксперт.

Однако она напомнила, что не всегда русские женщины ездят на турецкие курорты в поисках восточного жениха. Иногда судьба находит их сама.

— У меня в практике есть вполне успешные примеры, когда девушки познакомились с турком на отдыхе случайно. Между ними возникли чувства, некоторое время они встречались, а потом создали семьи. Но надо отметить, что во всех этих примерах турецкие мужчины более современные, европеизированных взглядов, а не классические консервативные турки, несмотря на то что они мусульмане, — отметила Жесткова.

Почему россиянок ждет разочарование

Однако, несмотря на красивую экранную сказку, зачастую отношения с мужчиной-турком заканчиваются также стремительно, как и начинаются, потому что в реальности они не обладают схожими чертами характера со своими киношными героями, предупредила Жесткова:

— В реальной жизни часто оказывается так, что восточные красавцы оказываются не способны строить серьезные отношения с русскими девушками. Они не готовы на поступки и завоевание женщины. Им ближе короткие интрижки и курортные романы, которые не приведут к свадьбе.

Также играют роль различия культуры и менталитета, подчеркнула психотерапевт:

— Русские женщины более раскрепощенные, они любят свободу и не терпят ограничений. А в мусульманской культуре идеальная женщина представлена иначе: они покладистые, послушные, скромные, более домашние. В таких семьях более патриархальный уклад, что не всегда подходит русской женщине.

С этим мнением согласился и психолог Андрей Зберовский:

— Российские женщины сформировались в феминистской атмосфере, они привыкли руководить своим мужчиной и быть хозяйкой в доме. В нашей культуре женщина доминирует в отношениях, а мужчина зарабатывает деньги. Для россиянок это норма, в которой они привыкли существовать, но для турок — это дикость. В Турции мужчины либо сами доминируют, причем иногда очень сильно ограничивая свою жену (особенно русскую) во всем.

Кроме того, турки очень привязаны к семье и во многом прислушиваются к своим родителям, даже будучи в браке, что тоже может настораживать россиянок, уверен Зберовский:

— Они чтят свои корни. Их родители — почти самые главные люди в их жизни, с которыми они советуются практически по всем вопросам. Наши женщины к такому не готовы. Для них это дискомфортные условия существования, на которые они не в силах повлиять.

По мнению психолога, проблема русских женщин в том, что они слишком рано начинают верить в красивую картинку, которую демонстрирует ей восточный мужчина, ведь она мало соответствует действительности.

— В начале отношений они показывают лишь демо-версию, она сильно отличается от реальности, в которой он потом потребует ставить его во главу угла и прислушиваться во всем. Только в сериалах они готовы биться за женщину, добиваться ее внимания и расположения, бросать к ее ногам все богатства мира, а в реальности русская женщина сталкивается с тираном, который лишает ее права голоса, ласки и комплиментов, — считает специалист.

Почему турки не против отношений с россиянками

При этом очень часто турецкие мужчины стараются заключить брак с россиянкой только когда видят в этом выгоду, чувства для них — второстепенная история, предупредил психолог.

— Турецкие мужчины достаточно рациональные люди. Они берут себе в жены либо очень «юную девочку с красивым личиком», которую можно воспитать под себя, чтобы она стала его украшением и о нем говорили, что он «отхватил русскую модель». Либо они ищут девушку из состоятельной семьи, у которой есть стабильный заработок, движимое и недвижимое имущество, бизнес, большой доход, чтобы увеличить свой капитал. Тогда турок будет решительно настроен продолжить курортный роман и сохранить отношения с русской женщиной, — уверен Зберовский.

Однако, если женщина все же решится связать свою жизнь с восточным мужчиной, она должна заранее знать, что процедура заключения брака в Турции отличается от российских стандартов. «Вечерняя Москва» вместе с адвокатом из Стамбула Надеждой Йокуш рассказывает, какие документы понадобятся для подачи заявления в ЗАГС и что нужно знать перед свадьбой.