Названы лучшие страны для не считающих деньги россиян

Мальдивы, Китай и ОАЭ названы лучшими странами для россиян, которые не считают деньги, в том числе в путешествиях. Об этом говорится в материале сервиса Onlinetours Premium, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста сервиса Елизаветы Садакиной, искушенные российские туристы стремятся взять от отдыха все. Поэтому зачастую они отдают предпочтение Мальдивам, которые считаются символом роскошного отдыха. Там отпускники могут позволить себе отдельный пляж, персонального шефа, помощника и даже отдельный причал для лодки.

«Мальдивы идеально подходят для отдыха в тишине, а некоторые путешественники даже приходят с запросом аренды целого острова, чтобы остаться наедине с собой и близкими», — рассказала Садакина.

В Китае любителей роскошного отдыха привлекают чайные церемонии, старинные сады, ритуалы дыхания, искусство каллиграфии, монастыри, горные ретриты. А в ОАЭ богатые россияне ездят за идеальной инфраструктурой для частного отдыха.

«Для деловых клиентов это направление номер один — в ОАЭ люди роскошно отдыхают, ведут бизнес-встречи, получают доступ к любым люксовым товарам. Поэтому многие считают, что Эмираты — это безопасность в люксовом исполнении», — указано в материале.

Ранее россиянам предложили новую замену Таиланду и Вьетнаму для зимнего отпуска — речь идет о Филиппинах. По мнению экспертов, эта страна может конкурировать даже с Мальдивами.