Арабская авиакомпания накормит халяльным оливье и сократит стыковки

Авиакомпания Gulf Air предложит пассажирам на рейсах из Москвы «традиционные блюда русской кухни», но приготовленные по стандарту халяль. Об этом сообщает в пресс-релизе аэропорт Домодедово, в который летает бахрейнский перевозчик.

В экономклассе, помимо салата оливье, можно будет отведать халяльную котлету по-киевски и бефстроганов. В бизнесе – кулебяку с лососем. Готовить блюда будут на фабрике бортового питания Домодедово. Еда, сертифицированная по стандартам халяль, – норма для авиакомпаний ближневосточных стран. Ее предлагают не только на борту Gulf Air, но и на лайнерах Emirates, Etihad.

Бахрейнский перевозчик решил сделать акцент именно на русское меню. Хотя у других ближневосточных перевозчиков тоже встречаются блюда, привычные россиянам: например, в меню для пассажиров экономкласса на рейсе EK 130 Москва — Дубай рейсах Emirates подают beef zharkoe.

Адаптация меню показывает, что российский рынок перевозок становится все более интересным для арабских компаний.

Кстати, помимо гастрономического новшества, Gulf Air ввела и другое существенное для пассажиров изменение: скорректировала осенне- зимнее расписание рейса GF 012 из Москвы. Это сократит стыковки для тех, кто собирается лететь через Бахрейн в другие страны.

Например, рейс из Москвы до Бангкока займет 16 часов 15 минут, пересадка в Манаме – 3 часа 25 минут. Прежде пассажирам порой приходилось 19 и более часов ждать перелета из Бахрейна в столицу Таиланда. Долететь в Мале (Мальдивы) можно за 15,5 часа, стыковка в аэропорту Бахрейна также относительно непродолжительная, 4 часа 25 минут.

Очевидно что тем самым Gulf air намерен активнее конкурировть с ближневосточными соперниками и сделать хаб в Манаме более привлекательным.

