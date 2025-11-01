Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту, а с 1 января — по водительскому удостоверению. Об этом российского правительства.

Соответствующие изменения будут внесены в ряд нормативных актов, которые касаются постановки граждан на регистрационный учет. В тексте документа говорится, что решение позволит упростить заселение в гостиницы. «Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — уточняется в постановлении.

Ранее россиянам захотели запретить вписывать детей в загранпаспорта старого образца (пятилетние). Инициатива должна сократить количество ситуаций, когда недружественные страны отказывают несовершеннолетним российским туристам во въезде.