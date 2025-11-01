Российская туристка чуть не попала в тюрьму из-за пожара в сеульском парке

Суд в Сеуле вынес приговор российской туристке, обвиняемой в поджоге тополиного пуха в столичном парке. Об этом сообщает телеканал YTN.

Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Пожар, ответственность за который возложили на россиянку, произошел в Сеульском лесу 11 июня. По данным следствия, примерно в 16:00 она подожгла скопившийся на земле тополиный пух с помощью зажигалки.

Телеканал YTN, сообщая о деле, предположил, что девушка была пьяна. В то же время данная версия оспаривается другими источниками. Как ранее указывало агентство Newsis, полицейская проверка не подтвердила факта употребления алкоголя или других запрещенных веществ задержанной.

После того как огонь начал стремительно распространяться, девушка не стала вызывать полицию или пожарных и скрылась с места происшествия. Площадь возгорания составила около 500 кв. м, а на его ликвидацию потребовалось около часа.

Представители суда подчеркнули, что подсудимая осознавала легковоспламеняемость пуха, но действовала из любопытства, что свидетельствует о наличии умысла. В заключении также отмечается, что девушка проигнорировала высокий риск распространения огня и свою ответственность за общественную безопасность, скрывшись с места происшествия.