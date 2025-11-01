Туристам назвали лучшие направления для пляжного отдыха в Китае

Одно из самых популярных туристических направлений в Китае — крупный остров на юге страны Хайнань, рассказали RT специалисты сервиса Onlinetours.

«Здесь есть всё для комфортного отдыха: красивые пейзажи, вкусная еда, чистые пляжи и большой выбор развлечений. Например, в окрестностях города Санья есть пейзажи, которые вполне могут конкурировать с островными картинками популярных тропических курортов. Неудивительно, что это место называют «восточными Гавайями»: белый песок, чистейшая морская вода и мягкие волны сделали это направление особенно популярным у туристов», — объяснили эксперты.

По их словам, есть три отличных пляжа, которые идеально подходят для прогулок, плавания, дайвинга и водных развлечений: бухта Ялунвань, бухта Санья и пляж Дадунхай.

По мнению представителей компаний, для отдыхающих с детьми стоит рассмотреть отели рядом с бухтами Саньявань и Сяодунхай.

«Здесь спокойно и удобно добираться до центра Саньи с парками развлечений, магазинами и ресторанами. А вот бухта Дадунхай подойдёт для любителей активного и шумного отдыха», — объяснили собеседники RT.

Кроме того, в сервисе развеяли стереотип, что Гонконг — это сплошные небоскрёбы, неоновые вывески и толпы людей.

«На самом деле здесь можно отдохнуть в роскошном отеле и даже позагорать на живописном пляже. Так, несмотря на свою урбанизированность, Гонконг славится красивыми пляжами, многие из которых расположены вдали от суеты центральных районов города», — отмечается в материале.

Как объяснили аналитики, особенно популярен Гонконг у тех, кто хочет совместить комфортный отдых в хорошем отеле с культурными впечатлениями, потому что здесь, помимо пляжей и колоритных улиц мегаполиса, есть масса развлечений.