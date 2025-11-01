Путешественница описала удивившие ее привычки девушек в Японии

Россиянка побывала в Японии и описала ее словами «девушки не считают нужным удалять волосы на теле». Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе .

По сообщению автора публикации, в этой азиатской стране ценится культ естественной внешности. Поэтому местные жительницы отращивают длинные волосы и не делают депиляцию в деликатных зонах.

«Это не воспринимается, как неухоженность, напротив, считается красивым. Хотя, по-моему, это не эстетично», — отметила тревел-блогерша.

Также в стране распространена культура baby face, то есть детской внешности. Взрослые женщины стремятся выглядеть как подростки, ценят худобу, бледную кожу и часто носят вещи, напоминающие школьную форму. А детская невинность воспринимается в Японии как эталон красоты.

«Мягкие черты, большие глаза, округлое лицо — именно таких девушек приглашают сниматься в рекламе и журналах, им платят больше всего денег», — рассказала россиянка.

