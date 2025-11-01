Туристов в Египте предупредили о нашествии ядовитых тварей

Как сообщают вернувшиеся из поездки путешественники, в Египте наблюдается настоящее нашествие опасных животных. После песчаных бурь и необычных для региона дождей скорпионы и ядовитые змеи, включая гюрзу и эфу, массово появляются на территории отелей и в жилых районах, выходя из пустынных зон.

Не менее опасной остается и морская стихия. В Красном море у берегов Египта туристам угрожают ядовитые крылатки, мурены, скаты и рыбы-камни, а на мелководье можно наткнуться на морских ежей, пишет el-news.ru.

Местные источники подтверждают, что из-за климатических изменений животные действительно чаще покидают свои естественные места обитания. Вот почему туристам следует сохранять бдительность, особенно в темное время суток, и избегать прогулок по неосвещенным пустынным участкам.