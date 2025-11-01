Турэксперты назвали идеальную страну для отдыха на новогодних каникулах

Это направление идеально подойдёт для любителей как активного, так и пляжного отдыха. В Ассоциации туроператоров России назвали лучшую страну для отдыха в период новогодних праздников. Эксперты предложили отправиться в Малайзию.

Директор Офиса по туризму Малайзии Зулкифли бин Мохамед подчеркнул, что путешествие подарит незабываемые впечатления и зарядит энергией.

Малайзия однозначно внесёт яркие нотки разнообразия в жизнь каждого и подарит заряд бодрости на весь предстоящий год. А мы знаем – как Новый год встретишь, так его и проведёшь, — сказал он.

Для тех, кто хочет отдохнуть на белоснежном побережье, идеально подойдёт остров Лангкави, любителям традиций и истории — Пенанг и Малакку, а тем, кто мечтает увидеть легендарные небоскрёбы, стоит лететь в Куала-Лумпур.