Каракас и Санкт-Петербург связало прямое авиасообщение. Запуск первого рейса авиакомпании Conviasa по этому маршруту состоялся в международном аэропорту имени Симона Боливара. Об этом сообщило Посольство РФ в Венесуэле.

Особую символику происходящему придало заявление российского посла Сергея Мелик-Багдасарова. Дипломат охарактеризовал новый авиамаршрут как настоящий воздушный мост, соединяющий сердца двух народов. По его словам, рейс открывает путь для развития туризма, личных контактов и реализации совместных проектов. В посольстве также расценили это как серьезный шаг к углублению гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания между странами-союзниками, которых объединяет общее стремление к формированию справедливого многополярного мира.

Ранее венесуэльский перевозчик успешно завершил процедуру получения всех необходимых разрешений для выполнения полетов в предстоящем сезоне. Данная информация была озвучена по итогам рабочей встречи министра транспорта России Андрея Никитина с главой соответствующего ведомства Венесуэлы Рамоном Веласкесом.

До настоящего момента воздушное сообщение между двумя странами было ограничено. Пассажиры могли воспользоваться лишь вылетами из Москвы: регулярными рейсами Conviasa в Каракас, выполняемыми раз в две недели, и чартерами авиакомпании Nordwind на остров Маргарита.