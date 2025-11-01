Путешественник рассказал, на каких курортах Вьетнама не стоит отдыхать зимой

Российский путешественник Алексей Кутовой съездил во Вьетнам и рассказал, в каких городах этой страны не стоит отдыхать зимой. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, город Нячанг лучше посещать со второй половины января, так как с осени там идут непрерывные дожди. А в муниципалитет Дананг не рекомендуется приезжать до марта.

«Просто запомните, что в Дананг осенью и зимой ни ногой, а в Нячанг — только с января. Это мрачняк», — такими словами описал курорты тревел-блогер.

Он подчеркнул, что хорошая погода в межсезонье сохраняется в Муйне, Вунгтау и на Фукуоке. «Я рекомендую Вунгтау, если вы хотите совместить море и город. От Вунгтау до Хошимина ехать всего пару часов, если вам захотелось цивилизиции», — предложил россиянин.

