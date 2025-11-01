Названы самые необычные просьбы богатых путешественников

Консьерж Жданова: туристы мечтают увидеть японские уличные туалеты
Туристы запрашивают у трэвел-консьерж сервисов различные развлечения: посмотреть японские уличные туалеты, познакомиться со звездой, увидеть китов и пожить в трущобах. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса для бронирования пакетных туров Onlinetours Premium Татьяна Жданова.
По ее словам, часть туристов ездят в путешествия не для того, чтобы просто отдохнуть на пляже — у них есть более неординарные цели.
«Например, у нас была клиентка с необычной просьбой. Она посмотрела фильм «Идеальные дни» об одиноком мужчине, который работает уборщиком в уличных туалетах Токио. Девушка настолько впечатлилась системой общественных туалетов Японии, что попросила нас организовать тур — ей очень хотелось найти те самые токийские туалеты из фильма», — рассказала Жданова.
Она также добавила, что фильмы и книги нередко мотивируют на новые путешествия. Иногда клиенты консьерж-сервисов мечтают полностью повторить путь любимого героя.
«Другая клиентка после развода захотела организовать себе долгий и очень дорогой отпуск. Причем не просто отпуск, а поездку по следам героини книги «Ешь, молись, люби», поэтому мы делали ей аж три тура в Италию, Индию и Индонезию. Были особые просьбы. В Неаполе мы отправили ее в ту самую пиццерию, где ела героиня Джулии Робертс из фильма и даже организовывали свидание с ее новым знакомым,а на Бали мы помогли найти русское комьюнити и организовали фотосъемку», — отметила эксперт.
Татьяна Жданова вспомнила об искушенных туристах, которым недостаточно посмотреть на локации, которые они видели на экранах — им хочется пожить в конкретных отелях из кино и сериалов.
«Недавно мы делали тур клиентам, которые так впечатлились третьим сезоном сериала «Белый лотос», что задались целью отдохнуть в том отеле, где разворачивался сюжет. Конечно, мы все организовали и отправили туристов в тот самый Four Seasons Koh Samui, а также организовали поездку по знаковым местам сериала с персональным гидом», — рассказала она.
По данным Трэвел-консьержа, клиенты, пресыщенные поездками по самым разным направлениям, готовы отправиться на другой конец света, просто чтобы получить новый опыт.
«Клиентка захотела попробовать чего-то необычного. Мы предложили ей тур в Китай, только для того, чтобы она попала на индивидуальную чайную церемонию с мастером, который хранит семейные сорта чая с XVII века», — высказалась Жданова.
При этом, по словам эксперта, есть и такие туристы, которые уже не охотятся за традиционным люксом, а, наоборот, хотят столкнуться с настоящей бедностью.
«Был клиент, который мечтал погрузиться в реальную атмосферу индийских трущоб, познакомиться с местными жителями и ощутить дух настоящего Мумбая. Для него мы делали специальный тур-экскурсию, начиная с визита в район Дхарави, крупнейший район трущоб в Азии. Программа включала знакомство с местными ремеслами и кухней, посещение школ и мастерских, общение с жителями и волонтерами социальных проектов. В процессе у клиента появилась особая просьба — он даже захотел остаться на ночь в трущобах. Пришлось организовать это, но , конечно, мы позаботились о безопасности и оставили с ним опытных местных гидов. В итоге встреча с бедностью, как бы не было иронично, обошлась клиенту в крупную сумму», — заключила специалист сервиса.