«Допрашивали на границе как контрабандиста». Блогер описал поездку в Белиз

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Белизе и описала страну словами «допрашивали на границе как контрабандиста». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что пограничники отнеслись с подозрением к туристам из России. Помимо налоговых сборов, офицеры допросили путешественников, а также проверили каждый их документ и вещь.

«Стояли перед серьезными военными, которые обыскивали нашу машину так, будто мы везли не палатки и кастрюли, а оружие массового поражения», — добавила Ершова.

Девушка отметила, что цены в этой стране такие же высокие, как и в Швейцарии, а местные жители разговаривают на смеси английского и испанского, поэтому понять их не всегда удается. При этом в столице страны не безопасно.

«Полиции больше, чем туристов, и не просто так. Если уж ночевать, то где-нибудь на побережье или ближе к джунглям. Там и спокойнее, и природа настоящая», — посоветовала блогерша.

