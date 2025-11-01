Как интересно провести длинные выходные за пределами России

1 ноября у россиян шестой рабочий день на этой неделе. Зато дальше их ждут длинные выходные. Связано это с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. Как интересно провести столько свободного времени за пределами России, узнали корреспонденты «МИР 24 из стран СНГ и Грузии.

Беларусь

В Беларуси россияне могут провести насыщенные выходные. За два часа на машине из Минска можно добраться до средневековых Мирского, Лидского и Несвижского замков. Чуть больше времени потребуется на путешествие в Брест. Главная точка притяжения для туристов — Брестская крепость. Эта цитадель первой приняла на себя удар врага в начале Великой Отечественной войны.

Разместиться можно в отеле в любой точке Беларуси. Так, в трехзвездочной гостинице стандартный номер на одного человека обойдется в 70 белорусских или 1600 российских рублей. А перелет из Москвы в Минск и обратно будет стоить около 600 белорусских рублей, это 14 тысяч российских.

Грузия

Выходные россияне могут провести в Тбилиси, Батуми или Кахетии. Добраться можно на автомобиле через КПП Верхний Ларс или на самолете. Стоимость билета в одну сторону — от 8 до 13 тысяч рублей. Погода до 5 ноября, как по заказу, будет теплой. Температура днем составит 14 — 17 градусов.

Отель, хостел или апартаменты в частном секторе - дело выбора. Средний чек - от ста лари за сутки на двоих, это почти три тысячи рублей. Питание на одного человека в день обойдется в 2 — 2,5 тысячи рублей. Длинные выходные — отличная возможность отправиться на экскурсию по Восточной Грузии. Там завершается сбор урожая винограда. Гостей ждет дегустация традиционных блюд и ярмарки сувениров. Стоимость однодневного тура составит от 150 лари на человека, это 4300 рублей.

Казахстан

Горы в Алматы притягивают туристов. Популярные направления Талгар, ущелье Алмаарасан, Шымбулак. В прошлом году курорт принял около 1,5 миллиона гостей. А вот каток Медеу в этом сезоне будет закрыт на реконструкцию. Привлекают отдыхающих из России и горные озера Кольсай и Каинды. Более века назад из-за землетрясений горные реки оказались перекрытыми и ущелья заполнились водой. Однодневный тур стоит порядка 15 тысяч тенге, это примерно 2 тысячи рублей. Сюда входит трансферт из Алматы, посещение озер и прогулка на катамаранах.

Таджикистан

Для граждан России в Таджикистане действует безвизовый режим. Добраться можно самолетом. Перелет туда-обратно обойдется в 5500 сомони, это около 48 000 рублей. Поездом почти вдвое дешевле. Проживание в отеле в сутки стоит примерно 600 сомони, это 5000 рублей. Туристы могут посетить комплекс «Истиклол, что в переводе означает «Независимость, а также Национальный музей древностей. Там хранится самый большой спящий Будда. За пределами столицы республики стоит посмотреть Гиссарскую крепость и Нурекскую ГЭС. Это одна из самых высоких плотин в мире.

Кыргызстан

Россияне в праздничные дни могут отправиться и в Бишкек. Перелет из Москвы туда и обратно обойдется в 30 тысяч рублей, проживание в среднем — от 4 тысяч в сутки.Гости могут прогуляться по паркам столицы Кыргызстана и посетить музеи. Для активных путешественников разработаны маршруты в ущелье Ала-Арча или Чункурчак, где можно покататься верхом на конях и попробовать национальные блюда.

Азербайджан

Из Москвы в Баку можно добраться самолетом за три часа 10 минут. Стоимость билетов — от 15 тысяч рублей. За короткие выходные можно посетить историческую часть города Ичеришехер с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов, а также центр Гейдара Алиева, а вечером отправиться к Пламенным башням или прогуляться по Приморскому бульвару. Также следует посетить Азербайджанский национальный музей ковра, это очень красиво. Переночевать можно в гостинице. Номер в среднем обойдется в 4200 рублей.