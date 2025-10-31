Массовые беспорядки отразились на туристах в Танзании

Крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам второй день охвачен политическими волнениями. Оппозиция, недовольная итогами прошедших в стране 29 октября президентских выборов, вывела людей на улицы. Это фактическая столица государства, хотя номинальная – г. Додома.

Информация в СМИ о происходящем противоречивая. По одним сообщениям, пока обходится без жертв, по другим – в ходе столкновений с полицией и армией есть погибшие.

Ни МИД РФ, ни Минэкономразвития пока не выпускали рекомендаций нашим гражданам временно воздержаться от поездок в Танзанию. Большинство российских туристов отправляются на курортный остров Занзибар. Это автономия с собственными парламентом и президентом. Как рассказали порталу «ТурДом» руководители ряда туроператоров, обстановка в отелях Занзибара пока остается спокойной. Проблема, отразившаяся и на отдыхающих, – перебои с интернетом. Вчера из-за неустойчивой связи приостанавливал прием и отправление самолетов аэропорт Занзибара. Туристы, которые должны были отправиться на родину, смогли вылететь только сегодня. Расписание рейсов постепенно стабилизируется, но задержки по-прежнему случаются. Из Москвы на танзанийский остров отдыхающие летят с пересадками в аэропортах ближневосточных стран или Эфиопии.

Нестабильная работа интернета вызвала сложности и у принимающей компании Tropic Holidays & Safari, с ней сотрудничают многие туроператоры. Сегодня российские партнеры этой DMC получили от нее сообщение о том, что многие отели из-за сбоев со связью не могут оперативно отправлять подтверждения бронирования. В компании заверили, что в ближайшее время проблема должна решиться. Как рассказали порталу «ТурДом» представители туроператоров, ответов от гостиниц о наличии номеров им сейчас действительно приходится ждать дольше обычного.

